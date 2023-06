Jennifer Lawrence è una diva alla prima del suo nuovo film: sul red carpet torna a indossare i tacchi Ieri sera a Londra si è tenuta la prima di No Hard Feelings e la protagonista Jennifer Lawrence non ha potuto fare a meno di sfilare sul red carpet. È tornata a indossare i tacchi, trasformandosi in una diva con abito trasparente e guanti.

A cura di Valeria Paglionico

Jennifer Lawrence è diventata mamma da oltre un anno, ha messo al mondo il piccolo Cy, il primo figlio nato dal matrimonio con Cooke Maroney, e non potrebbe essere più felice. Sebbene abbia preferito vivere sia la gravidanza che i primi mesi di maternità il più possibile lontana dai riflettori, ora è tornata a lavorare a pieno ritmo. Ieri sera, ad esempio, ha lanciato il nuovo film di cui è protagonista, No Hard Feelings. La prima si è tenuta a Londra all'Odeon Luxe a Leicester Square e l'attrice non ha potuto fare a meno di parteciparvi, dando il meglio di lei in fatto di stile: ecco tutti i dettagli del look da diva in total black.

Jennifer Lawrence con l'abito trasparente

Ieri sera la città di Londra ha ospitato la prima di No Hard Feelings, il nuovo film con Jennifer Lawrence che arriverà nei cinema italiani il 22 giugno. L'attrice è stata la grande protagonista dell'evento grazie al suo look in pieno stile diva. Così come a pochi mesi dal parto, anche questa volta ha puntato su un abito trasparente in total black. Si è affidata ancora alla Maison Dior, sfoggiando uno dei vestiti della collezione F/W 2023-24, per la precisione un modello in tulle trasparente decorato all-over con dei fiorellini tridimensionali e in tinta. Il bustier senza maniche e a girocollo ha lasciato intravedere il reggiseno, mentre la gonna lunga è stata foderata con una sottoveste coprente. A rendere l'outfit ancora più sofisticato sono stati dei guanti di pelle alti fino al gomito. L'attrice ha poi legato i capelli in una coda di cavallo alta, rivelando una serie di orecchini e di ear-cuff di diamanti firmati Anita Ko e Ana Khouri jewelry.

Jennifer Lawrence in Dior

Chi ha firmato le scarpe col tacco di Jennifer Lawrence

Ad attirare le attenzioni dei fan è stato però un dettaglio "nascosto" nel suo look. Nel corso della carriera Jennifer Lawrence ha avuto spesso dei piccoli problemi con i tacchi (basti pensare al fatto che cadde rovinosamente sulle scale del Dolby Theatre mentre andava a ritirare l'Oscar nel 2013) ed è per questo che durante l'ultima edizione del Festival di Cannes aveva abbinato un elegante abito da sera a delle infradito di gomma. Ora sembra aver riacquistato sicurezza e a dimostrarlo è stata la sua scelta di stile: l'attrice è tornata a indossare le scarpe alte, per la precisione un paio di décolleté neri e a punta di Manolo Blahnik. Per fortuna non ci sono stati imprevisti ed è riuscita a sfilare come una vera e propria modella.

