Jenna Ortega cambia stile: addio abiti da sera, per tornare in tv indossa la tuta Jenna Ortega sarà protagonista della prossima puntata del Saturday Night Live ma sui social sono già stati spoilerati i suoi look. L’attrice sembra aver cambiato stile, visto che è stata immortalata in tuta fuori dagli studi newyorkesi.

A cura di Valeria Paglionico

Jenna Ortega è una delle attrici più amate e richieste del momento: ha conquistato il grande pubblico nei panni di Mercoledì Addams e da allora è desideratissima sui più ambiti red carpet internazionali. Dopo essere diventata protagonista di un piccolo incidente di stile alla prima del film Scream VI, nelle ultime ore è stata tra gli invitati del Saturday Night Live. La puntata non è ancora andata in onda ma sul profilo ufficiale del programma è già stata data qualche piccola anticipazione dell'evento. Il dettaglio che più di tutti ha attirato le attenzioni del pubblico? La star sembra aver rivoluzionato il suo stile, dicendo addio ai vestiti da sera dall'animo dark.

La tuta di Jenna Ortega

Quando ha interpretato Mercoledì Addams ha indossato solo gonne a pieghe, camicie con la cravatta e abiti dall'animo dark, dopo il successo della serie Jenna Ortega ha lasciato spazio al glamour tra look "alla Morticia" e maxi dress griffati da vera e propria dea. Ora, però, sembra aver rivoluzionato ancora una volta il suo stile. È stata immortalata poco prima di entrare negli studi newyorkesi del Saturday Night Live e ha sorpreso i fan con una comoda tuta. Si tratta di un modello in felpa firmato Adidas, con i pantaloni over e la felpa con le iconiche righe sulle braccia in bianco. Per completare il tutto l'attrice ha optato per un paio di sneakers in tinta, non rinunciando agli orecchini a cerchio.

Jenna Ortega torna a ispirarsi a Mercoledì

Per quale motivo Jenna ha puntato tutto sulla comodità? Quelle foto "rubate" sono state realizzate poco prima delle prove dello show, dunque quello sfoggiato non era il look "ufficiale" per la serata. Cosa indosserà, dunque, l'attrice sul palco? Come spoilerato dai video sul profilo del programma, Jenna tornerà a un outfit in stile Mercoledì con camicia dal taglio classico sui toni del celeste, cravatta nera e pantaloni gessati. Sebbene non avrà più le iconiche trecce, terrà i capelli legati in un raccolto dall'effetto spettinato. Insomma, la star fa fatica a "togliersi di dosso" Mercoledì, soprattutto quando si parla di abbigliamento ed è per questo che non riesce a fare a meno di ispirarsi al suo personaggio.