J.Lo in luna di miele punta sulla comodità: abbina il romantico abito a fiori al cardigan oversize J.Lo è a Parigi per il viaggio di nozze con Ben Affleck e per l’occasione ha dato spazio alla comodità. Per una passeggiata sulle rive della Senna ha abbinato un romantico abito a fiori a un cardigan oversize.

A cura di Valeria Paglionico

Jennifer Lopez sta vivendo un momento davvero magico della sua vita: ha ritrovato l'amore al fianco di Ben Affleck, l'ex storico che ha sposato qualche settimana fa a Las Vegas. I due avevano annunciato il fidanzamento ufficiale (con tanto di anello prezioso) lo scorso aprile ma non avevano rivelato nulla sulla data delle nozze. Dopo essere apparsi spesso in pubblico unitissimi e affiatati negli ultimi mesi, ora hanno finalmente pronunciato il fatidico sì. Certo, hanno rilasciato pochissime foto dell'evento ma, complici anche i look bianchi coordinati, hanno dato prova di essere felici e innamoratissimi. Ora sono in luna di miele a Parigi e la popstar ha attirato tutti i riflettori su di sé grazie a un look romantico e originale.

J.Lo floreale per il viaggio di nozze con Ben Affleck

Non è la prima volta che Jennifer Lopez viene paparazzata in luna di miele a Parigi, già nei giorni scorsi era apparsa super glamour con un adorabile abito a fiori e delle infradito basse. Di recente i fotografi sono riusciti ancora una volta a immortalarla tra le strade della capitale francese, per la precisione sulle rive della Senna in compagnia del figlio Maximilian e delle sue guardie del corpo. Anche in quest'occasione ha scelto un vestito dal mood romantico, un modello bianco al ginocchio con la gonna ampia e il bustier-corsetto senza spalline, il tutto decorato con dei delicati fiorellini in rosa e verde. Per completare il tutto ha scelto dei sandali mule color tabacco col tacco medio, dando prova di aver lasciato temporaneamente nell'armadio le scarpe altissime.

J.Lo in luna di miele a Parigi

Quanto costa il cardigan di J.Lo

A fare la differenza nel look di Jennifer Lopez è stato il cardigan che ha indossato per proteggersi dal fresco serale. Si tratta di un modello lungo in Cashmere Ultrasoft color Vaniglia Light, è firmato Falconeri ed è riuscito ad aggiungere un tocco chic e casual all'outfit romantico. Qual è il suo prezzo? Sul sito ufficiale del brand viene venduto a 298 euro ed è disponibile anche in altri colori, dal nero all'amaranto, fino ad arrivare al blu navy e all'alabastro light. Certo, pensare di indossare un capo di cashmere con le temperature bollenti degli ultimi giorni sembra essere una vera e propria follia, ma probabilmente a Parigi il tempo è più mite. La cosa certa è che J.Lo ha sdoganato il "giacchettino", rendendolo il capo glamour e fashion da avere assolutamente in estate.