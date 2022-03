Izabel Goulart sfila sugli Champs-Élysées: con la tutina di cristalli è regina di sensualità Izabel Goulart ha messo in pratica la sua ventennale esperienza da modella in modo davvero originale: ha sfilato come una diva tra le strade di Parigi. Cosa ha indossato? Una jumpsuit di cristallo che ha messo in risalto tutta la sua innata sensualità.

A cura di Valeria Paglionico

La Paris Fashion Week potrà pure essere appena terminata ma c'è qualcuno che a quanto pare considera le strade della capitale francese delle vere e proprie "passerelle a cielo aperto" anche a Settimana della Moda finita. Si tratta di Izabel Goulart, l'ex angelo di Victoria's Secret, che nelle ultime ore ha lasciato senza parole il pubblico del web improvvisando una sfilata sullo sfondo degli Champs-Élysées. Tra un'incredibile falcata, un look da capogiro e una serie di cristalli scintillanti, la top model 37enne ha dimostrato che si può improvvisare uno show fashion ogni volta che se ha il desiderio.

La sfilata improvvisata di Izabel Goulart

Siamo sempre stati abituati a vedere le modelle sfilare su dei catwalk allestiti ad hoc dalle Maison più famose al mondo ma la verità è che le strade delle nostre città possono trasformarsi tranquillamente in passerelle. Izabel Goulart lo sa bene, visto che allo scoccare della mezzanotte ha improvvisato uno show a Parigi sullo sfondo degli Champs-Élysées e dall’Arco di Trionfo. Sebbene da tempo si sia presa una pausa dalla moda, non ha perso il suo tocco: le sono bastati degli sguardi in camera con fare sensuale e una impeccabile falcata per lasciare tutti senza parole.

Chi ha firmato la jumpsuit della modella

A rendere ancora più incredibile la sfilata improvvisata di Izabel Goulart è stato il look gioiello dal mood sensuale. La modella si è rivolta all'audacia di David Koma sfoggiando una jumpsuit asimmetrica in total black, un modello seconda pelle di lycra, con una gamba lunga e l'altra nuda, un taglio cut-out sul décolleté e una cascata di cristalli argentati lungo tutta la silhouette. A completare il tutto, una parigina coordinata, un paio di sandali col tacco a spillo e un maxi trench in tinta che ha poi tolto mentre camminava tra le strade parigine. Quand'è che tornerà su una passerella vera e propria?