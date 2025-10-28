Isabella Rossellini da giovane, le foto ieri e oggi: com’è cambiata l’attrice “figlia d’arte” ospite a Belve

Isabella Rossellini è tra gli ospiti speciali della prima puntata di Belve, il programma di interviste con Francesca Fagnani. In quanti ricordano i suoi esordi nel cinema e nella moda? Ecco le foto che mostrano la sua trasformazione negli anni.

Isabella Rossellini è tra le super ospiti della prima puntata di Belve, il programma di interviste di Francesca Fagnani che oggi, martedì 28 ottobre, torna in prima serata su Rai 2. Nata nel 1952 dal regista Roberto Rossellini e dall'attrice Ingrid Bergman, ha sempre inseguito le orme dei genitori nel cinema, diventando un'indiscussa diva del settore. In quanti ricordano com'era agli esordi della carriera? Ecco le foto che mostrano la trasformazione col passare degli anni.

Isabella Rossellini da giovane, gli esordi da attrice e modella

Isabella Rossellini è tra le "figlie d'arte" più famose del cinema italiano e non sorprende che fin da piccolissima abbia regolarmente frequentato i set su cui erano impegnati i genitori Roberto Rossellini e Ingrid Bergman. Diplomata al Liceo dell’Istituto Santa Giuliana Falconieri di Roma, ha continuato gli studi all'Accademia di costume e di moda della Capitale, per poi cominciare a collaborare con Marcella De Marchis, scenografa e costumista, nonché prima moglie del padre.

Isabella Rossellini nel 1991

Negli anni '70 ha vissuto tra Roma e New York ed è stato proprio in quel periodo che ha debuttato in Rai come corrispondente dall'America nel programma di Renzo Arbore L'altra domenica. In contemporanea ha cominciato anche una carriera da modella, posando per alcuni dei fotografi più famosi al mondo, da Bruce Weber a Richard Avedon, Steven Meisel, Helmut Newton, Peter Lindbergh e Norman Parkinson.

Isabella Rossellini nel 1998

Com'è cambiata nel corso degli anni Isabella Rossellini? Al di là della naturale trasformazione legata al passare del tempo, ha rivoluzionato spesso l'hair look, passando dal caschetto vaporoso al pixie cut e sfoggiando spesso una frangetta micro.

Isabella Rossellini nel 2015

L'evoluzione di stile di Isabella Rossellini

Al di là dell'acconciatura, Isabella Rossellini ha anche modificato il modo di vestire: se da giovanissima era icona fashion tra giacche di pelle, tubini neri e collane di perle, con l'avanzare dell'età ha puntato sempre più spesso su dei completi oversize in stile gitana fatti di mantelli di velluto, caftani colorati e stampe floreali.

Isabella Rossellini nel 2023

Oggi, come dimostrato a Belve, ha abbracciato lo stile mannish e appare spesso in pubblico con dei tailleur giacca e pantaloni, portati anche con la cravatta. Per lei niente ritocchi estetici, ha più volte dichiarato di voler invecchiare in modo naturale, visto che l'età porta con sé un'estrema libertà. Il dettaglio che non è cambiato? Ha mantenuto intatti sia il fascino che il talento che da sempre la contraddistinguono.