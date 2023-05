Iris Law a Cannes 2023 con abito trasparente e guanti: la figlia di Jude è la più sexy del red carpet Ieri sera al Festival di Cannes 2023 si è tenuta la prima di Monster e tra le star che hanno sfilato sul red carpet c’era anche Iris Law. Trasparenze, tacchi e guanti: la figlia di Jude Law è una diva dark.

Il Festival di Cannes è arrivato alla sua 76esima edizione e continua a essere uno degli eventi cinematografici e mondani più seguiti al mondo. Fino al 27 maggio saranno diversi i registi che presenteranno i loro film in anteprima mondiale e naturalmente verranno accompagnati da innumerevoli star che infiammeranno il red carpet delle prime. Se durante la serata inaugurale avevano trionfato le paillettes scintillanti e i colori accesi, ieri le celebrities sono state un tantino più sobrie. Ad attirare le attenzioni del pubblico è stata soprattutto Iris Law, la figlia di Jude, apparsa in una versione super sensuale alla première di Monster.

Iris Law in total black a Cannes

Poco prima dell'anteprima internazionale del nuovo film di Petro Almodovar, Stange Way of Life, il regista Kore-Eda (premiato con la Palma d'oro nel 2018) ha presentato il suo Monster (pellicola in gara al Festival di Cannes 2023). Tra le star che hanno calcato il red carpet a pochi minuti dalla proiezione c'era Iris Law, la figlia 22enne del divo britannico Jude Law e di Sadie Frost. Dove l'avevamo già vista? Dai Brit Awards al Festival di Cannes di qualche anno faFestival di Cannes di qualche anno fa, fino ad arrivare ai social, dove conta quasi 800mila followers. Da sempre appassionata di moda, anche questa volta non ha deluso le aspettative dei fan in fatto di stile. Ha puntato tutto sulla sensualità di Saint Laurent, trasformandosi in una dark lady sofisticata e iper femminile.

Iris Law in Saint Laurent

Iris Law con i tacchi in pvc

Iris Law ha puntato tutto su un minidress dalle trasparenze audaci, un modello a tubino in delicata seta nera con la gonna al ginocchio e il bustier vedo-non vedo con le spalline sottili, del pizzo sulla scollatura e una fascia scura che le ha coperto i capezzoli. Per completare il tutto ha scelto un culotte a vita altissima, dei collant velati, un cinturone che le ha segnato il punto vita e un paio di guantini di pelle. Naturalmente non sono mancati i tacchi a spillo, per la precisione un paio di slingback col tacco in pvc. Orecchini a cerchio total gold, capelli corti biondissimi e rossetto scuro molto marcato: la figlia di Jude Law non era forse la più sensuale della seconda serata alla Croisette?

