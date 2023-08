Ireland Baldwin e il messaggio di libertà sull’allattamento: “Un bambino felice è tutto ciò che conta” Ireland Baldwin è diventata mamma della piccola Holland da pochi mesi e ora non esita a raccontare la sua esperienza con la maternità. Di recente, ad esempio, ha parlato dell’allattamento al seno, spiegando che una donna è libera di farlo o non farlo, l’unica cosa che conta è la felicità del bambino.

A cura di Valeria Paglionico

Ireland Baldwin è diventata famosa per essere la figlia di Alec Baldwin e Kim Basinger ma ad oggi è un'influencer da quasi 700mila followers. Sui social racconta regolarmente la sua quotidianità, stando bene attenta a servirsi della notorietà per lanciare degli importanti messaggi a tema body positivity. Da pochi mesi è diventata mamma, ha messo al mondo la piccola Holland, la primogenita nata dall'amore col musicista André Allen Anjos, e da allora vuole raccontare senza filtri cosa significa essere un genitore contemporaneo: ecco cosa ha rivelato sull'allattamento al seno nelle ultime ore.

L'esperienza con l'allattamento di Ireland Baldwin

Dall'1 al 7 agosto viene celebrata la Settimana mondiale dell'allattamento, ricorrenza che vuole portare l'attenzione sull'importanza di nutrire il proprio piccolo al seno. Ireland Baldwin non si è lasciata sfuggire la cosa e non ha esitato di posare al fianco della piccola Holland poco dopo averla allattata. Ne ha approfittato poi per raccontare la sua esperienza, sottolineando che qualsiasi scelta di una mamma è sempre valida, anche quando si sceglie di non farlo. Le sue parole sono state: "Indipendentemente da come hai scelto di nutrire il tuo bambino, un bambino felice e nutrito è tutto ciò che conta. Per essere completamente trasparente, non volevo allattare. Avevo le mie ragioni personali per quella scelta ma si è scoperto che io e la signorina eravamo bravi a farlo".

Ireland ha poi spiegato che ad oggi usa ancora una combinazione di latte artificiale / latte materno e, sebbene sia orgogliosa della sua capacità di nutrire ancora la piccola, è felice del fatto che che la bimba stia prendendo bene tutte le opzioni. Ha poi concluso il suo discorso dicendo: "Indipendentemente da quello che stai facendo, sappi che stai facendo un buon lavoro! (Nel caso qualcuno non te l'abbia detto ultimamente)". Insomma, Ireland Baldwin ha ancora una volta dimostrato di essere un grande esempio di libertà e di tolleranza: quante sono le mamme che, come lei, vogliono solo sentirsi dire che stanno facendo un buon lavoro invece di essere sempre giudicate per le loro scelte?