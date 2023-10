La città più felice d’America conta 300 giorni di sole all’anno Sapevate che tra il caos e i grattacieli americani si nasconde una piccoli “oasi”? Si chiama Reno e di recente ha ottenuto il titolo di città più felice degli Stati Uniti.

A cura di Valeria Paglionico

Il vostro "sogno proibito" è quello di trasferirvi in America ma non siete sicuri di riuscire a sopravvivere tra il caos e i grattacieli delle più grandi metropoli statunitensi? Potreste optare per una città non troppo conosciuta che di recente è stata definita "il posto più felice in cui vivere negli Stati Uniti": si tratta di Reno, in Nevada, la cui peculiarità sta nel fatto che conta ben 300 giorni di sole in un anno. Ecco tutto quello che c'è da sapere su questa location "paradisiaca" per gli amanti delle attività all'aria aperta.

La piccola città più grande del mondo

Outside Magazine ha pubblicato di recente la classifica dei posti più felici in cui vivere negli Stati Uniti e ad aggiudicarsi il primato è stata Reno, in Nevada. Soprannominata la "piccola città più grande del mondo", conta una media di 300 giorni di sole all'anno, l'ideale per coloro che amano trascorrere molto tempo all'aria aperta. Sebbene i percorsi escursionistici non siano molto assortiti, trovandosi al confine tra Nevada e California, dà la possibilità di accedere facilmente alle piste da sci di Tahoe. Come se non bastasse, al suo interno si è creata una comunità unita e affiatata, cosa che risulta abbastanza difficile da replicare in una grande metropoli, dove il più delle volte non si conoscono neppure i vicini.

Reno, Nevada

Le star che hanno vissuto a Reno

Non sorprende che storicamente siano sempre state molte le star che hanno puntato tutto su Reno per la loro comune quotidianità, da Marilyn Monroe a Frank Sinatra, fino ad arrivare all'attore Jeremy Renner. Il dettaglio che le celebrities più preferiscono? Sebbene sia molto simile alla California, non è invasa dai paparazzi. Sarà forse proprio per questo che è diventata "alla moda", registrando un aumento del 20% sul prezzo degli immobili dal 2021 a oggi. Attualmente, però, i prezzi risultano essere ancora accessibili: in quanti non resisteranno di fronte questa vera e propria oasi nascosta in un mondo sempre più caotico?