Ireland Baldwin neomamma ironica: cosa succede se indossa un vecchio crop top a 2 mesi dal parto Ireland Baldwin è diventata mamma da 2 mesi ma non ha perso l’ironia. Sui social non esita a mostrare il suo corpo postpartum, scherzando divertita su alcuni dettagli insoliti.

A cura di Valeria Paglionico

Ireland Baldwin, figlia di Alec Baldwin e Kim Basinger, è diventata mamma da circa due mesi, ha messo al mondo la piccola Holland, la primogenita nata dall'amore col musicista André Allen Anjos. Fin da quando era incinta si è servita dei social per mostrare la sua innata ironia, rivelando le "gioie e i dolori" della gravidanza in modo divertente. Ora che la sua vita è cambiata in modo drastico non ha perso il lato irriverente del carattere, anzi, continua a distinguersi per sincerità e originalità. Negli ultimi giorni si è concentrata soprattutto sui cambiamenti fisici causati dal post parto, portando l'attenzione dei fan sul seno da allattamento.

Ireland Baldwin sfida la censura

Diventare mamme è un'esperienza tanto emozionante quanto difficile, ogni donna, infatti, si ritrova a vedere il proprio corpo cambiare drasticamente sia durante la gravidanza che dopo il parto. Ireland Baldwin ha deciso di non lasciarsi travolgere dal panico e di affrontare tutto con estrema ironia. Di recente si è scattata un selfie in bagno con indosso una culotte spandex marrone e un crop top di cotone bianco con le spalline sottili, un modello che fino a qualche mese fa le calzava perfettamente ma che ora le contiene a stento il seno. Nella didascalia ha poi scritto scherzosamente "Adoro come le canotte corte mi stiano così bene", aggiungendo anche l'emoticon di una mano gialla per coprire il capezzolo.

Ireland Baldwin indossa il vecchio crop top dopo il parto

Il seno postpartum di Ireland Baldwin

Poco dopo si è poi immortalata in auto con una nuova canotta, questa volta blu ma sempre con le spalline sottili e dalla silhouette aderente. Il dettaglio che non si è lasciata sfuggire? Il seno da allattamento è così gonfio che sembra strabordare dal lato. Ireland ha infatti lanciato un piccolo sondaggio ai followers dicend: "La tetta postpartum di qualcun altro si sta rovesciando". Insomma, la maternità ha cambiato in modo drastico la fisicità di Ireland ma, nonostante ciò, la star non ha perso l'ironia, anzi, documenta tutti i dettagli più insoliti e nascosti della vita da mamma, cosciente del fatto che sono moltissime le donne che si trovano nelle sue stesse situazioni.