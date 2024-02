Incidenti sul palco di Sanremo durante la finale, gli abiti fanno cadere Rose Villain e Angelina Inciampo sul palco dell’Ariston, per Angelina Mango e Rose Villain. Ma entrambe sono riuscite a fronteggiare il piccolo incidente senza scomporsi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

Quest'anno si è visto di tutto sul palco dell'Ariston: paillettes, guanti, tantissimo total black (scelta che ha anche a che fare col Fantasanremo). I look hanno un ruolo importante in una performance, è un aspetto che ha assunto sempre più valenza. Gli artisti in gara al Festival di Sanremo hanno dimostrato di prestare moltissima attenzione agli outfit, proprio per valorizzare le loro esibizioni. Certo, come si suol dire: chi bella vuole apparire un poco deve soffrire. E i bellissimi outfit di Rose Villain e Angelina Mango, sono costati a entrambe un piccolo incidente, che però hanno saputo fronteggiare alla perfezione senza compromettere le rispettive performance. Hanno mantenuto il sangue freddo e l'incidente è risultato quasi impercettibile.

Rose Villain e Angelina Mango cadono in diretta

Angelina Mango, favorita alla vittoria, si è imposta in questa edizione della gara canora per esplosività e grinta. Ha padroneggiato perfettamente la scena, costruendo una performance di grande impatto visivo. Ha cantato, si è mossa a tempo di musica, ha ballato: serata dopo serata non ha mai perso energia. Ma in finale, ha avuto qualche problema a gestire i tacchi vertiginosi e il velo lungo dell'abito, un look firmato Etro come tutti gli altri dell'avventura sanremese.

Angelina Mango

Proprio sul finale, mentre risaliva le scale, è inciampata, rischiando di farsi male. Tragedia sfiorata insomma, ma per fortuna aveva già smesso di cantare ed è riuscita ad attutire la caduta, poggiandosi sulle ginocchia. Lei stessa ci ha poi scherzato sùm scusandosi anche col pubblico e rassicurando Amadeus e Fiorello. Stesso problema per Rose Villain, all'ingresso sul palco, dunque prima di cantare nel suo caso.

Rose Villain e Amadeus

A sorreggerla evitando il peggio ci ha pensato Amadeus che era con lei. Fortunatamente l'artista non si è fatta condizionare dall'inciampo (vero e proprio) e ha comunque portato a termine la sua performance senza problemi, è andata avanti come se nulla fosse successo, dimostrando professionalità e la giusta dose di freddezza.