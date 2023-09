Ilary Blasi, il nuovo look è dark&denim: i pantaloni must dell’autunno sono metà classici, metà jeans L’accessorio da avere in autunno secondo Ilary Blasi? Il pantalone dark&denim, metà classico, metà jeans.

A cura di Valeria Paglionico

Ilary Blasi ha ripreso la normale quotidianità romana dopo essere tornata dalle lunghissime vacanze estive ma al momento non le è stato affidato nessun nuovo programma televisivo (cosa che le ha permesso di "guadagnare" l'ennesimo tapiro d'oro di Striscia la Notizia). Nonostante il temporaneo allontanamento dai riflettori, non ha abbandonato i fan, anzi, continua a essere super attiva sui social, dove non esita a documentare molti dei suoi impegni quotidiani. Questa mattina, ad esempio, ha voluto rivelare un dettaglio insolito nascosto nel look: ecco qual è l'accessorio autunnale che probabilmente diventerà un must proprio grazie a lei.

I pantaloni "effetto doppio" di Ilary Blasi

Non è la prima volta che Ilary Blasi si serve dei social per mostrare le sue scelte di stile, anzi, lo fa praticamente ogni volta che esce. L'avevamo lasciata col tubino ricoperto di graffiti colorati, ora la ritroviamo in una versione un tantino più sobria ma sempre super trendy. La conduttrice si è scattata dei selfie allo specchio, sfoggiando un originale paio di pantaloni dall'effetto "doppio".

Il look autunnale di Ilary Blasi

All'apparenza sembrano un normale modello classico in total black ma in verità dalla vita fuoriesce un secondo bustino, questa volta in total denim. Per completare il tutto ha optato per un ulteriore accessorio dark, ovvero un body accollato e fasciante. Scommettiamo che il pantalone black&denim diventerà il più richiesto dell'autunno?

I pantaloni "doppi"

Ilary Blasi col make-up naturale

L'unico tocco di colore nell'outfit di Ilary Blasi è la cover del cellulare in fucsia fluo con il supporto per le dita in tinta decorato con un maxi cuore. La presentatrice ha poi tenuto i capelli sciolti e lisci, mettendo così in risalto il nuovo colore castano, mentre per quanto riguarda il make-up ha scelto dei toni naturali, rinunciando ai rossetti marcati che sfoggia di solito. Manicure bianco latte, sguardo profondo e forma fisica impeccabile: Ilary potrà anche essere lontana dai riflettori televisivi ma non per questo ha perso la sua innata bellezza.