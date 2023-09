Ilary Blasi, abito graffiti e scarpe fluo per il weekend con Bastian Ilary Blasi è volata in Germania per passare un po’ di tempo con il fidanzato Bastian Muller. Un weekend di relax prima della seconda udienza con Francesco Totti.

Instagram @ilaryblasi

Manca poco alla seconda udienza in tribunale per la causa di divorzio tra Ilary Blasi e Francesco Totti. Nel frattempo, la showgirl ha raggiunto il nuovo compagno Bastian Muller a Francoforte per un weekend romantico. Giorni passati all'insegna del relax, dello shopping e delle serate in grande stile. La conduttrice ha sfoggiato abiti colorati e tacchi fluo, un tocco vitaminico prima del ritorno in aula di mercoledì 20 settembre.

Il look vitaminico di Ilary Blasi

Un sabato sera colorato. Ilary Blasi, per godersi la vita notturna di Francoforte, ha scelto di indossare un abito attillato con un piccolo spacco all'altezza del ginocchio. Un vestito nero che in realtà diventa un tripudio di colori grazie alle scritte (in stile graffiti) stampate sopra. Un look completamente diverso da quello che aveva portato sulla passerella del Festival del Cinema di Venezia. In quell'occasione aveva scelto di mostrarsi in total black, esibendo anche il nuovo colore di capelli: un castano caldo in vista dell'autunno. Negli ultimi giorni molti followers le hanno fatto notare che con i capelli più scuri somiglia alla sé del passato, ricordandole i tempi di quando era una letterina.

Ilary Blasi a Francoforte

Le scarpe giallo fluo di Ilary Blasi

A completare il look di Ilary Blasi un paio di pumps col tacco a spillo giallo fluo. Scarpe molto simili a quelle indossate da Diletta Leotta in occasione della festa scudetto del Napoli. Una scelta dettata forse dalla nostalgia dell'estate? I colori fluo, infatti, hanno dominato le passerelle della Primavera/Estate 2023. In realtà pare che alla conduttrice piaccia indossare i colori accesi anche durante l'inverno e che spesso abbia scelto outfit nei toni dell'arancione e del giallo.