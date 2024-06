video suggerito

Ilary Blasi, il look per l’estate 2024 è total white con la cintura gioiello da quasi 3mila euro Ilary Blasi si prepara all’estate dopo essere tornata dal Giappone: la conduttrice splende con un look interamente bianco e una cintura gioiello esclusiva. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

27 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ilary Blasi

Ilary Blasi è da poco tornata a Roma dopo una breve vacanza in Giappone. La conduttrice ha visitato Tokyo, tra shopping di lusso e giornate dedicate alla natura come quella trascorsa nella foresta di bambù. Come ha mostrato nelle storie, in questi giorni ha passato del tempo con i figli, soprattutto con la piccola Isabel di 8 anni. Sempre sui social, però, non sono mancati i momenti glamour in cui Blasi ha mostrato il suo look per una serata speciale.

Il look di Ilary Blasi

Gonna ampia e lunga a pieghe e top a collo alto: il look di Ilary Blasi mixa i tessuti estivi con quelli primaverili visto che anche a Roma l'estate sembra stia tardando ad arrivare. La conduttrice ha mostrato il look total white ai suoi follower durante un fit check. A risaltare su tutto il look, però, è stata la cintura gioiello.

Ilary Blasi con la cintura Chanel

Si tratta di una cintura a catena esclusiva firmata Chanel, uno dei brand preferiti di Blasi al punto da aver deciso di chiamare la sua secondogenita con il nome della designer francese. Questa cintura gioiello in edizione limitata è placcata in oro, mentre le lettere che compongono il nome della Maison sono tempestate di cristalli, così come il logo con la doppia C. Non sappiamo se si tratti di una nuova entrata o di uno dei tanti accessori da collezioni di Blasi: quello che è certo è che a Tokyo la showgirl si è scattata una serie di foto mentre provava cappelli e altri accessori Chanel in alcune boutique. Questo accessorio gioiello che ha abbinato al look total white è disponibile solo sui siti second hand e costa 2.800 euro. Un accessorio perfetto per il ritorno delle tendenze anni Duemila.

Leggi anche Estate total white per Elisabetta Gregoraci: tra scollature e trasparenze è fan del bianco

Il look total white di Ilary Blasi