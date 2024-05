Ilary Blasi a Tokyo si dà allo shopping di lusso: solo il cappello costa oltre 2mila euro

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Ilary Blasi è tornata a viaggiare a pochi giorni dall'inizio delle registrazioni di Battiti Live, il festival estivo che la vedrà al timone al posto di Elisabetta Gregoraci. Per arrivare carica al debutto ha pensato bene di volare oltreoceano, per la precisione in Giappone, dove si sta godendo una vacanza all'insegna dell'avventura e del glamour. Nei giorni scorsi ha fatto visita all'iconico ristorante di Kill Bill, poi si è lasciata immortalare in versione turista con un body sgambatissimo, mentre nelle ultime ore si è data allo shopping di lusso in uno degli store più famosi della capitale Tokyo: ecco dove si trova e qual è il capo diventato "oggetto del desiderio" della conduttrice.

Lo store vintage visitato da Ilary Blasi in Giappone

Si chiama Amore, si trova a Jingumae, Shibuya, Tokyo, ed è uno dei più famosi negozi di moda vintage di lusso a livello internazionale. Cosa vende? Capi e accessori iconici di vecchie collezioni (per la precisione dal 2010 in poi).

Lo store Amore Vintage a Tokyo

Non sorprende, dunque, che Ilary Blasi abbia approfittato del suo viaggio in Giappone per visitarlo, documentando l'intera esperienza sui social. In alcune Stories ha immortalato l'interno dello store, concentrandosi soprattutto sugli scaffali dedicati alle borse Chanel, le sue preferite. La sua attenzione è caduta su un capo in particolare: un cappello a basco total black firmato Chanel che sul sito ufficiale del negozio viene venduto a 2.163 euro.

Il basco Chanel

Ilary Blasi, shopping coi mocassini griffati

Per una giornata all'insegna dello shopping di lusso Ilary Blasi non ha rinunciato al glamour, anzi, ne ha approfittato per trasformarsi in una regina dark. Ha indossato un lungo abito a tubino total black, un modello fasciante che ha messo in risalto la silhouette, con le maniche lunghe, il girocollo e un taglio cut-out sul fianco.

Ilary Blasi con i mocassini Prada

Per completare il tutto ha seguito il trend dei mocassini con i calzini a vista, scegliendo per la precisione i Chocolate in pelle spazzolata di Prada (prezzo 930 euro). Cosa aveva tra le mani? Un secondo basco firmato Chanel, questa volta in bianco panna. Quale dei due colori avrà scelto al termine della sessione di "prova"?

Ilary Blasi con basco Chanel