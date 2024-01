Ilary Blasi guida in pelliccia: il look in stile anni 2000 per la giornata con Isabel Totti Ilary Blasi si è concessa una giornata all’aria aperta con la piccola Isabel Totti. Quale migliore occasione di questa per dare spazio al casual? Ecco il look comodo ed esuberante. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Ilary Blasi si sta godendo un lungo periodo lontana dai riflettori: sebbene non abbia impegni televisivi in programma, è più attiva che mai sui social, dove regolarmente documenta tutta la sua quotidianità fatta di viaggi all'estero, serate in famiglia e shooting fotografici. Come se non bastasse, ha anche portato avanti diversi progetti professionali di incredibile successo, dalla serie di Netflix intitolata Unica al libro Che Stupida, nei quali ha raccontato la sua versione dei fatti sulla fine del matrimonio con Francesco Totti. Nelle ultime ore si è goduta il sole romano con la piccola Isabel e lo ha fatto con un outfit casual ed esuberante che non poteva passare inosservato.

Ilary Blasi e Isabel Totti in giro per Roma

L'avevamo lasciata in total black mentre si scattava un selfie in camera da letto, oggi ritroviamo Ilary Blasi in compagnia di Isabel Totti, la sua terza figlia. Le due sono molto legate e non di rado condividono delle esperienze insieme, dalle recite scolastiche alle visite ai musei più originali e colorati di Roma. Questa volta hanno fatto semplicemente un giro in auto, così da godersi il sole romano in pieno inverno. La conduttrice non si è sottratta alle "paparazzate" di sua figlia, che durante il viaggio si è divertita a riprenderla mentre era al volante. Per l'occasione non ha rinunciato al glamour, anzi, ha mixato in modo impeccabile stile casual e un tocco di originalità.

Isabel Totti e Ilary Blasi

Il look casual di Ilary Blasi

Cosa ha indossato Ilary? Ha abbinato un maglione rosso fuoco a collo alto a una pelliccia grigio topo, un modello corto, over e col cappuccio che ha portato abbottonato fino al petto. Per completare il tutto ha scelto un capo che sembra essere uscito direttamente dai primi anni 2000: una gonna a campana in denim total black lunga fino ai piedi. In quante ne hanno sfoggiate di simili una ventina di anni fa? La conduttrice ha poi completato il tutto con un paio di sneakers Adidas, lasciando così spazio alla comodità. Capelli legati in una coda, make-up dai toni naturali e orecchini d'oro: Ilary riesce a essere super trendy anche per una semplice passeggiata all'aria aperta.

Ilary Blasi in versione casual