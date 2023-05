Ilary Blasi fa gli auguri a mamma Daniela Serafini: la foto del passato rivela la somiglianza Nel giorno della Festa della mamma Ilary Blasi ha rivolto un dolce pensiero a sua madre, Daniela Serafini. Le due si somigliano come gocce d’acqua.

Ilary Blasi e sua madre, @ilaryblasi

In occasione della Festa della mamma, sui social in tantissimi hanno voluto esprimere nei confronti del proprio genitore delle parole di affetto e di ringraziamento. Anche Ilary Blasi ha fatto un tuffo nel passato, aprendo l'album dei ricordi. Ha condiviso con fan e follower una foto inedita che la ritrae bambina, in compagnia di Daniela Serafini, sua madre. Lo scatto rivela la somiglianza tra le due.

Chi è la mamma di Ilary Blasi

Daniela Serafini, questo il nome della mamma di Ilary Blasi, è nata nelle Marche e poi si è trasferita a Roma: qui ha lavorato come vigilessa nella Polizia locale per molto tempo, mentre ora è in pensione. Proprio nella Capitale ha incontrato e poi sposato Roberto Blasi, da cui ha avuto le tre figlie Silvia, Melory e Ilary. La 67enne ha un profilo Instagram che usa poco, ma dove non mancano foto di vacanze e qualche selfie, uniti ad alcuni scatti di famiglia.

Daniela Serafini, Instagram @danyseraf

Ilary Blasi fa gli auguri a mamma Daniela

Ilary Blasi ha condiviso una foto di sua madre in un giorno importante, quello della Festa della mamma. "Grazie, sei speciale" ha scritto la conduttrice, che ultimamente sui social tende a condividere molto di più della propria vita e della propria quotidianità. Dopo la fine del matrimonio con Francesco Totti, la conduttrice si è rifugiata nel calore della famiglia e degli amici, delle persone care, trovando molto affetto anche da parte della sua community, che non ha mai smesso di supportarla.

Ilary Blasi e sua madre, @ilaryblasi

Ama portare fan e follower nelle sue giornate e lo ha fatto anche nel giorno della Festa della mamma. Non sono frequenti le foto di famiglia, su questo aspetto la conduttrice è stata sempre riservata sui social. Impossibile non notare la somiglianza tra madre e figlia: nello scatto Ilary Blasi è piccolissima, è probabilmente una foto scattata circa 40 anni fa, quando la signora Daniela aveva meno di 30 anni. Stessi capelli biondi, stessa corporatura snella: l'una è la fotocopia dell'altra.