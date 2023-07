Ilary Blasi esce in intimo: il look estivo con slip dress in seta e clutch griffata Slip dress color champagne con dettagli in pizzo e borsa griffata: è l’ultimo look di Ilary Blasi.

A cura di Giusy Dente

Dove trascorrerà le prossime settimane estive Ilary Blasi? La conduttrice si è già concessa un lungo viaggio in Brasile. Ha tenuto in sospeso fan e follower all'inizio, senza svelare l'identità della compagnia, per poi mostrarsi assieme al compagno. In questo modo ha smentito le voci di crisi con Bastian Muller, l'uomo che le ha restituito il sorriso dopo la fine del matrimonio con Francesco Totti. Ma sicuramente i due hanno in programma altro. L'estate è ancora lunga e c'è tutto il tempo per godersela, prima di tornare agli impegni di lavoro. Chissà se l'ultimo look sfoggiato sui social dalla 42enne verrà messo in valigia per la prossima vacanza.

Il nuovo look di Ilary Blasi

Sui social Ilary Blasi è diventata sempre più presente, in questi mesi. I fan e i follower le sono stati vicini nel difficile periodo della separazione dal marito, in loro la conduttrice ha trovato l'affetto e il sostegno necessari per proseguire lungo la sua strada, per ritrovare l'equilibrio e il sorriso. Ad oggi, ama condividere con loro la quotidianità, portarli con sé: la vita da mamma, ovviamente gli impegni di lavoro, i viaggi, i momenti di coccola e di relax. Spesso mostra gli outfit per la vita di tutti i giorni, quella lontana dal set e dalle telecamere.

L'ultimo outfit sfoggiato, per esempio, ha tutta l'aria di essere stato pensato per una serata speciale. Chissà, forse un romantico appuntamento di coppia; magari un party glamour. Ilary Blasi ha puntato su un abito sottoveste satinato color champagne, con bretelline sottili, pizzo sulla scollatura a V e sul bordo inferiore della gonna. La conduttrice ama molto questa tipologia di vestito, che ha già sfoggiato in passato: il sensuale slip dress (gettonatissimo negli anni Novanta) è un must della Primavera/Estate 2023.

Leggi anche Ilary Blasi sulle spiagge thailandesi: per la giornata al mare indossa abito a rete e cappello griffato

Qual è il brand preferito di Ilary Blasi

Ilary Blasi lo ha abbinato a un paio di scarpe nere, stesso colore della borsa. È una creazione del suo brand del cuore. Non a caso, proprio Chanel è il nome che ha dato a sua figlia! Ne possiede diverse, nella collezione di accessori griffati. Questa, nello specifico, non fa parte dell'ultima collezione della Casa di moda. È una pochette rettangolare in pelle trapuntata e presenta sulla chiusura l'iconico logo della Maison: le due C incrociate. Online è possibile reperirla a circa 1000 euro. La stessa Blasi l'ha acquistata in un negozio vintage: è il tocco di lusso che ha scelto per rendere ancora più prezioso il gkamour look.