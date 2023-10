Ilary Blasi e Chanel Totti al museo, vestono coordinate con gli accessori griffati Ilary Blasi ha trascorso la domenica pomeriggio con le figlie Isabel e Chanel: hanno fatto visita al Museum of Dreamers di Roma.

A cura di Giusy Dente

Chanel Totti e Ilary Blasi

Ilary Blasi, da brava sognatrice, ha ceduto al fascino di Dreamers. La mostra immersiva è arrivata nella Capitale a inizio ottobre e la showgirl è andata a visitarla con le figlie e alcuni amici, per trascorrere una domenica pomeriggio spensierata e diversa. Si sono immersi nelle installazioni interattive e nelle coloratissime stanze dell'esposizione, tra luci, colori pastello, messaggi motivazionali. È il luogo ideale per fare foto e selfie divertenti, difatti la showgirl ha condiviso alcuni scatti con fan e follower.

Ilary Blasi a Museum of Dreamers

Il Museum of Dreamers sarà aperto al pubblico fino al 28 gennaio 2024 e darà ai visitatori la possibilità di immergersi in un mondo magico, al confine tra sogno e realtà. Sono tantissimi coloro che hanno già visitato la mostra: ha conquistato grandi e piccini e continua a macinare contenuti social, grazie alla forte estetica contemporanea e al grande impatto visivo. Esposizioni come questa, infatti, piacciono anche perché sono particolarmente "instagrammabili": ci sono gli archi di cristallo, le altalene sospese, le vasche di palline, gli spettacoli luminosi.

Insomma, tutte location perfette per una foto ricordo speciale da mostrare a fan e follower. Proprio come ha fatto la showgirl! Ilary Blasi ormai usa i social quotidianamente, condivide momenti di vita privata (i viaggi col nuovo compagno Bastian Muller), esperienze professionali (i recenti look a L'Isola dei Famosi), i momenti speciali (il red carpet al Festival di Venezia).

Madre e figlia indossano Chanel

Chanel Totti ha ereditato dalla madre la passione per la moda e il suo nome parla già chiaro! Si chiama così in onore del brand preferito della showgirl, di cui sia lei che la 16enne possiedono tanti capi e accessori. Proprio una cintura Chanel, con iconica doppia C, fa parte del look di Ilary Blasi, scelto per la domenica pomeriggio: T-shirt nera e gonna in stampa mimetica a fondo verde oliva (il cosiddetto "verde militare") con maxi spacco frontale.

Dello stesso verdone anche i pantaloni cargo di Chanel Totti, abbinati a crop top Celine, chiodo di pelle Lemema e, ovviamente, iconica borsa Chanel effetto trapuntato, un must delle collezioni della Maison (anche questa con l'inconfondibile logo a doppia C). La Double Flap viola sugli e-commerce di moda viene venduta a circa 10 mila euro, come l'altra che possiede di colore lilla.

Ilary Blasi fan del matchy matchy

Il matchy matchy non passa mai di moda tra le celebrity: spopolano i look coordinati di coppia o tra componenti della stessa famiglia, un modo per esprimere affiatamento e legame affettivo. Ilary Blasi ne è fan e lo ha proposto già svariate volte, in passato. Una volta con la figlia minore, la piccola Isabel: hanno realizzato insieme un video su TikTok e hanno ballato una la coreografia indossando lo stesso maglioncino a righe. Poi c'è stato anche il look coordinato all'insegna dell'arancione fluo con Bastian Muller, nei primi tempi della love story.