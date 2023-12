Ilary Blasi al tramonto con un look total white: prepara i fan a un nuovo progetto La conduttrice ha pubblicato sui social una foto con un outfit bianco scrivendo nella caption “soon”. Dopo il successo di “Unica”, sembra che l’ex moglie di Francesco Totti si stia lanciando in una nuova avventura. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Ilary Blasi torna a Roma. Dopo la settimana bianca con la famiglia a St. Moritz la presentatrice torna nella Capitale e sembra voler annunciare un progetto speciale. Sul suo profilo Instagram è apparsa una foto che la ritrae di spalle mentre guarda il Colosseo al tramonto, nella caption scrive: "soon", quasi a voler lasciar intendere che qualcosa di nuovo attende il suo futuro.

Non si sa nulla su questo annuncio, se sia lavorativo o sentimentale, di recente si è speculato molto sulla vita privata dell'ex conduttrice de L'Isola dei Famosi, dal possibile matrimonio con il compagno Bastian Muller al gossip sulla presunta gravidanza, mai confermato da Blasi. Tuttavia, è molto più probabile che nei piani della conduttrice ci sia una nuova avventura lavorativa, dopo il successo riscosso con Unica, il documentario Netflix dove racconta la sua personale versione della fine della storia d'amore con il capitano della Roma, Francesco Totti, Ilary Blasi sembra pronta a lasciarsi alle spalle i vecchi rancori e tornare in pista.

Il look minimal di Ilary Blasi

Per questo post Ilary Blasi ha acelto un outfit color panna, composto da un paio di pantaloni aderenti a vita alta bianchi, abbinati a un maglioncino dolcevita a maniche lunghe color panna. Protagonisti del look sono i maxi orecchini tondi dorati a scudo, che completano e illuminano l'outfit. Colori tenui che di adattano perfettamente ed enfatizzano la luce del tramonto romano.

La mise scelta dalla conduttrice è sobria e minimal, un po' come quella sfoggiata per il documentario-intervista di cui è stata protagonista, un cambio di rotta rispetto alle sue solite scelte di abbigliamento. Negli anni, infatti, la conduttrice ha sfoggiato outfit provocanti ed eccentrici, mentre ora sembra aver optato per un'immagine più sobria e semplice, tendenza seguita anche per l'intervista a Verissimo, nel salotto di Silvia Toffanin, dove ha parlato di Unica indossando una gonna lunga grigia e un maglione crop a righe. Dalle parole di Ilary Blasi è trapelato che potrebbe esserci una nuova stagione de L'Isola dei Famosi, e chissà che questo nuovo post non sia proprio quello di lancio.