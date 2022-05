Il terzo matrimonio di Kourtney Kardashian: le prove in rosso a Portofino Kourtney Kardashian e Travis Barker si diranno di sì, per la terza volta, in Italia. Sarà una cerimonia blindatissima e segretissima. La famiglia Kardashian al completo è a Portofino ed è stata paparazzata in un ristorante. Look rosso fuoco, per la sposa.

A cura di Giusy Dente

Kourtney Kardashian

Il matrimonio di Kourtney Kardashian è l'evento dell'anno e l'influencer non smette di festeggiare. La terza tappa, super segreta fino a questo momento, è proprio l'Italia. Lei e il neo marito Travis Barker ( il batterista dei Blink 182) hanno scelto Portofino per il terzo sì. Nella cittadina è giunta la famiglia Kardashian al completo per celebrare (ancora) i novelli sposini. Impossibile passare inosservati: sono stati paparazzati durante una cena.

Kourtney Kardashian e Travis Barker sposi

Dopo la romantica e spettacolare proposta di matrimonio sulla spiaggia di Montecito con 6.000 rose rosse e un enorme anello di fidanzamento preziosissimo, Kourtney Kardashian e Travis Barker si sono sposati a sorpresa in una cappella di Los Angeles il mese scorso. I due hanno scelto un look di coppia total black e hanno "riciclato" gli abiti sfoggiati sul red carpet dei Grammy. Erano presenti pochissime persone, solo pochi fidati membri del loro staff: le nozze in quel caso erano senza licenza, dunque solo simbolica e senza valore legale. Il secondo matrimonio, invece, è stato quello ufficiale a Santa Barbara: la sposa ha detto no a tulle, balze e pizzo, preferendo un audace minidress col cuore sacro sul petto.

Il terzo matrimonio di Kourtney Kardashian e Travis Barker

Il terzo matrimonio (segretissimo) della coppia si svolgerà molto probabilmente a Portofino, dove i due si sono recati assieme al resto della famiglia. Non si sa quasi nulla dell'evento, che sarà blindatissimo. Forse tutto verrà mostrato nel reality The kardashians. Possibili location sono l'abbazia di San Fruttuoso e la villa di Dolce&Gabbana. Ovviamente staff, organizzatori e invitati hanno dovuto firmare una clausola di riservatezza (con tanto di penali) dunque nulla è trapelato fino a questo momento. La famiglia Kardashian è stata comunque paparazzata in un ristorante. C'erano proprio tutti: le sorelle della sposa (Kim e Khloe Kardashian, Kylie e Kendall Jenner), mamma Kris Jenner, i figli di Kourtney e Scott Disick (Mason, Penelope, Reign). Look rosso fuoco trasparente con maxi scollatura per Kourtney Kardashian: chissà come stupirà tutti nel giorno del (terzo) sì.