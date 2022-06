Il ritorno di Beyoncé è da regina: in discoteca a cavallo con il cappello gigante di piume Per il lancio del nuovo album “Renaissance” Beyoncé conquista una nuova copertina di British Vogue: dal cappello di piume ai body metallizzati, ecco il significato della svolta di stile.

A cura di Beatrice Manca

Beyoncé è tornata: la popstar ha infiammato i social con la notizia di un nuovo album in arrivo, a sei anni di distanza da Lemonade. Il disco si intitolerò Renaissance e la nuova fase della carriera della popstar sembra proprio una rinascita: quasi contemporaneamente Beyoncé ha annunciato di aver conquistato una nuova copertina di British Vogue, dove esplora un nuovo look, futuristico e retrò al tempo stesso, dove le citazioni disco music si uniscono a look da vera regina. Il grande ingresso della regina? Ovviamente a cavallo!

Beyoncé a cavallo sulla copertina di Vogue

Nessuno sa creare hype meglio di Beyoncé: contemporaneamente ha annunciato nuova musica e una nuova copertina di Vogue, mandando in tilt i social. Beyoncé è statuaria sulla nuova copertina di Vogue, in uscita il 21 giugno. In una stanza completamente illuminata di rosso, la cantante posa a cavallo in una pista da ballo, con un lungo abito nero firmato Alaïa e un copricapo di Harris Reed con enormi piume nere. Le foto, scattate da Rafael Pavarotti, sembrano strizzare l'occhio a un'altra icona di stile: Bianca Jagger, che nel giorno del suo compleanno entrò a cavallo nello Studio54 di New York.

Beyoncé, la svolta di stile futuristica

I look del servizio fotografico sono stati curati dal direttore britannico di Vogue, Edward Enninful, influente styling e amico della popstar. Accanto a lui c'era Marni Senofonte, stylist personale di Beyoncé. Nell'intervista che accompagna il servizio Enninful scrive che "B ha voluto giocare con la moda come mai prima d'ora" e definisce i look del servizio "una visione di scintillante retro-futurismo".

Tra i vari scatti Beyoncé brilla d'oro in un abito di Schiaparelli Haute Couture, posa su una palla stroboscopica gigante con leggings di paillettes, stivali con la zeppa e abito da sera con lo strascico (tutto firmato Harris Reed). Il filo conduttore degli scatti è la vita notturna dei club con i suoi scintillii e i suoi eccessi, ma elevata grazie a creazioni di alta moda che riflettano la maturità artistica di Beyoncé. All'interno del servizio, per esempio, sfoggia body metallici dall'aria futuristica e rilancia l'estetica bikercore: eccola a cavalcioni di una moto con una giacca in pelle vintage Junya Watanabe e leggings Selfridge's. Insomma, Queen Bee è tornata ed è più audace che mai.