La Rappresentante di Lista coi cappelli di piume: i look coordinati celebrano il successo di Ciao Ciao La Rappresentante di Lista ha ottenuto il disco d’oro con la canzone sanremese “Ciao Ciao”. Per celebrare il traguardo il duo ha indossato degli originali cappelli di piume coordinati, confermandosi ancora una volta la rivelazione fashion del Festival.

A cura di Valeria Paglionico

Sono passate quasi 2 settimane dalla fine del Festival di Sanremo e ancora oggi se ne continua a parlare, anche perché sono diversi i pezzi che stanno spopolando in radio e su Spotify. Il brano Ciao Ciao de La Rappresentante di Lista, ad esempio, è tra i più ascoltati del momento e il duo ha messo in scena una "trovata fashion" per celebrare il successo. Dopo aver sorpreso all'Ariston con i look firmati Moschino, dagli smoking coordinati agli abiti "bruciati", ora hanno preferito qualcosa di ancora più originale. Non sono forse loro i più stilosi, iconici e irriverenti della nota kermesse canora?

La dedica di Pierpaolo Piccioli

Pierpaolo Piccioli, il direttore creativo di Valentino, ha firmato i look sanremesi de La Rappresentante di Lista nel 2021, ovvero quando la cantante Veronica aveva incantato il pubblico con i suoi abiti maxi e pomposi. Ora lo stilista è tornato a parlare del duo, facendogli una dedica speciale sui social. In un post in cui posa al loro fianco ha scritto: "Veronica & Dario. La Rappresentante Di Lista. La connessione è qualcosa di imprevedibile, con Veronica e Dario abbiamo condiviso oggi grandi momenti parlando di tutto e niente, musica e moda, stessi valori e linguaggi diversi, l'urgenza dell'istinto contro, o accanto, la razionalità della mente. Sono in grado di essere sofisticati e disinvolti allo stesso tempo, cosa che ammiro sempre. Mentre stavamo chiacchierando, il loro addetto stampa li ha chiamati per dire che hanno vinto il premio d'oro con il loro ultimo singolo. La musica italiana spacca, ora più che mai. Ciao ciao".

LRDL è la rivelazione fashion di Sanremo

Cosa hanno indossato i due membri de La Rappresentante di Lista per celebrare il successo di Ciao Ciao? Sono rimasti fedeli al loro stile pop, colorato, glamour e iconico, distinguendosi ancora una volta per originalità. Si sono affidati a Pierpaolo Piccioli, che gli ha "prestato" degli originali maxi cappelli di piume, uno verde menta per Dario, uno lilla per Veronica. Nonostante entrambi avessero il viso coperto, erano super riconoscibili. La cantante, inoltre, ha seguito il trend delle maxi zeppe, mettendo in risalto le gambe fasciate da un paio di collant velati con le Mary Jane col plateau. Insomma, LRDL è la rivelazione fashion dell'ultimo Festival e di sicuro si continuerà a parlare a lungo del loro stile glamour e sopra le righe.