Capelli e sopracciglia bionde, com’è cambiata Veronica de La Rappresentante di Lista a Sanremo 2022 La Rappresentante di Lista è il duo composto da Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina che partecipa al Festival di Sanremo 2022 con “Ciao ciao”. Siamo abituati a vedere i due in versione glamour e originale sul placo, ma com’erano prima del successo?

La Rappresentante di Lista, il duo noto anche come LRDL composto da Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina, sono tra i Big in gara della 72esima edizione del Festival di Sanremo, al quale partecipano con il brano Ciao Ciao. Non si tratta della loro prima volta sul palco dell'Ariston, anche nel 2021 avevano incantato il pubblico con il loro show e con i loro scenografici look di Valentino Haute Couture. Oggi siamo abituati a vederli glamour e sofisticati in tv, ma com'erano prima del successo? Ecco le foto che mostrano la loro incredibile trasformazione dal primo Sanremo a oggi.

La Rappresentante di Lista dal primo Sanremo a oggi

Veronica e Dario si sono incontrati nel 2011 e, dopo aver condiviso la passione per la musica e per il teatro, hanno dato vita al gruppo La Rappresentante di Lista, il cui nome deriva dal fatto che la Lucchesi, all'epoca fuorisede, divenne rappresentante di lista di uno dei vari partiti politici per poter votare fuori dalla sua città al referendum abrogativo del 2011 in tema di energia nucleare.

La Rappresentante di Lista nel 2020

Il successo è arrivato con il brano Amare presentato a Sanremo 2021, anche se già l'anno precedente la cantante aveva partecipato al Festival al fianco di Rancore durante la serata dei duetti. Come sono cambiati negli anni? Hanno rivoluzionato stile e acconciature, rimanendo fedeli al loro animo anti-convenzionale, basti pensare al fatto che a Sanremo 2022 hanno sfoggiato smoking coordinati e abiti bruciati. La cantante, in particolare, è una fiera attivista femminista e non esita a mettere in mostra i peli sotto le ascelle sia sui social che sul palco.

LRDL a Sanremo 2021

L'evoluzione degli hair look de La Rappresentante di Lista

A trasformare in modo drastico Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina col passare degli anni sono stati soprattutto i loro hair look originali. I due de La Rappresentante di Lista hanno sempre avuto la passione per le acconciature originali e, dagli esordi della carriera ad oggi, non hanno mai avuto paura di osare con tagli e colori. La chioma naturale di Veronica è scura ma, come dimostrano le sue foto social, ha spesso puntato tutto sulla tintura biondo platino.

Veronica Lucchesi con la parrucca arancio

Oggi ha i capelli total blonde e con delle lunghissime extension ma in passato portava il caschetto nero e con la frangia. Il suo accessorio hair preferito? Le parrucche variopinte, da quella viola a quella arancio albicocca. Cosa dire, invece, di Dario? Anche lui non è da meno in fatto di originali e, tra tagli rasati, mullet cut e riccioli rosa, è riuscito a rivoluzionare in modo estremo la sua immagine. Quale sarà la loro prossima trasformazione?