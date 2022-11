Il ritorno delle scarpe occhio di bue: Belén Rodriguez indossa le Mary Jane ispirate all’infanzia Ricordate le scarpe occhio di bue, quelle con i due “occhi” laterali che tutti abbiamo indossato da bambini? A quanto pare sono tornate in voga in una versione “da grandi” e a dimostrarlo è stata Belén Rodriguez.

A cura di Valeria Paglionico

Ricordate le scarpe occhio di bue, quelle con due occhielli laterali che hanno contraddistinto la nostra infanzia? Tutti coloro che sono stati piccoli tra gli anni '70, '80 e '90 di sicuro le avranno indossate almeno una volta, provando una sorta di "amore-odio" nei confronti di quel modello diventato iconico. La cosa che di sicuro in pochi avrebbero mai immaginato è che sarebbero tornate in voga ma in una versione per grandi. A dimostrarlo è stata Belén Rodriguez, che sui social ha mostrato il suo nuovo look con le leggendarie calzature "con gli occhi". In quanti avrebbero il coraggio di tornare a sfoggiarle da adulti come ha fatto l'argentina?

Belén Rodriguez coi pantaloni cargo

L'avevamo lasciata sul palco de Le Iene Show con un tubino aderente e scollato, oggi ritroviamo Belén Rodriguez in versione casual tra le mura di casa. Ha abbinato un gilet scuro a girocollo a un paio di pantaloni cargo di Marine Serre, un modello a vita bassissima che ha lasciato gli slip bianchi in vista (come andava di moda all'inizio degli anni 2000. La vera chicca dell'outfit, però, sono le scarpe: un paio di Mary Jane ispirate all'infanzia, ovvero con i due occhielli laterali. La Rodriguez sa bene che si tratta di un modello iconico e non sorprende che abbia immortalato le calzature in primo piano con tanto di didascalia "Bambina".

Belén con il pantalone cargo Marine Serre

Le Mary Jane retrò di Belén

Le Mary Jane sono tra le scarpe must dell'Autunno/Inverno 2022-23 ma Belén ne ha indossate alcune diverse dal comune. Si tratta di un modello in pelle spazzolata di Prada, con la suola di gomma, il logo lettering sulla tomaia e il cinturino che va a formare due "occhi" sul collo del piede.

Mary Jane di Prada

Sul sito ufficiale della Maison le calzature vengono descritte come un accessorio dall'animo retrò che reinterpreta in modo contemporaneo e sinuoso l'estetica delle uniforme scolastiche degli anni '70. Il loro prezzo? 880 euro e riescono ad aggiungere un tocco vintage a ogni tipo di look.