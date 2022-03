Il principe Harry in versione cowboy: abbandona gli abiti reali e indossa un maxi cappello da rodeo Il principe Harry ha detto addio a ogni tipo di obbligo reale e si gode la libertà nella sua “nuova vita americana”. Di recente ha partecipato al suo primo rodeo, sfoggiando un inedito look da cowboy.

A cura di Valeria Paglionico

Il principe Harry si è ormai lasciato alle spalle la vita reale, da oltre due anni ha abbandonato l'Inghilterra e si è trasferito stabilmente negli Stati Uniti con moglie e figli, rinunciando a tutti i titoli e i privilegi legati alla corte dei Windsor. Complice il fatto che va alla ricerca di libertà e privacy, ha ridotto al minimo le apparizioni pubbliche, tanto che gli eventi ufficiali a cui partecipa ogni mese possono contarsi sulle dita di una mano. Di recente, però, ha fatto uno "strappo alla regola" prendendo parte a un rodeo in Texas. Niente abiti eleganti e completi da principe, Harry si è trasformato in un vero e proprio cowboy.

Il principe Harry al suo primo rodeo americano

Sono lontani i tempi in cui il principe Harry ricopriva in modo impeccabile i panni di erede al trono britannico: il nipote della regina Elisabetta II è sempre più americano e lo ha dimostrato partecipando al primo rodeo della sua vita. Nei giorni scorsi ha fatto visita allo Stockyards Championship Rodeo, in Texas, e ne ha approfittato per calcare un toro. La segretaria dell'evento, Cindy Reid, non ha esitato a immortalarlo per una foto social, mostrandolo in una versione davvero inedita.

Il look da cowboy di Harry

Cosa ha indossato il principe Harry per il suo primo rodeo americano? Niente abiti ufficiali, completi eleganti o vestiti classici, ha detto definitivamente addio a ogni tipo di dress code reale. Ora veste casual e non ha paura di aggiungere qualche accessorio a tema. Per l'apparizione pubblica in Texas ha infatti abbinato una camicia verde militare portata con le maniche scorciate e sbottonata sul collo a un cappello da cowboy, un modello a falda larga in verde scuro che gli donava moltissimo. La regina Elisabetta avrà visto le foto del nipote che (finalmente) si sente libero?