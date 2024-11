video suggerito

Il primo tatuaggio del principe Harry è virale (ma nasconde un “segreto”) Il principe Harry ha fatto il suo primo tatuaggio? A giudicare dal video virale sui social, pare proprio di sì: ecco cosa è accaduto nello studio del noto tatuatore di New York. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Il principe Harry è sempre stato considerato il "ribelle" della Royal Family britannica e, nonostante gli anni che passano, non si smentisce. Certo, avendo detto addio alla vita di corte dopo essersi trasferito in America con Meghan Markle, non è più costretto a rispettare le rigide regole dell'etichetta, ma è chiaro che ogni sua decisione "fuori dagli schemi" continua a far discutere. Nelle ultime ore, ad esempio, pare che abbia fatto il suo primo tatuaggio e a documentarlo è un video postato sui social dall'autore dell'opera: ecco tutto ciò che c'è da sapere sull'ennesimo gesto di rottura del principe inglese.

Cosa si è fatto tatuare il principe Harry

Nelle ultime ore è diventata virale la notizia diffusa dati tabloid inglesi "Il principe Harry si è fatto tatuare in onore dei prossimi Invictus Games" e, spulciando i social, si scopre che non si tratta solo di un'indiscrezione. Basta andare sul profilo del cantante Jelly Roll e degli Invictus Games per scoprire che esiste un video in cui l'erede al trono si lascia imprimere sulla pelle un disegno indelebile. "Sai che non potevo crederci quando mi hanno chiamato e mi hanno detto che il principe Harry voleva farsi il suo primo tatuaggio oggi, e voleva che fossi io a farglielo?", sono queste le parole pronunciate dalla star prima di tatuare sul collo di Harry il suo logo, ovvero "I Am Jelly Roll".

Il video virale del tatuaggio di Harry

Sebbene il tatuaggio sul collo avesse già fatto storcere il naso ai sostenitori della Royal Family, la verità è che si tratta solo di una trovata pubblicitaria. Il principe Harry non si è fatto tatuare per davvero e a dimostrarlo è il fatto che, dopo aver registrato il video lo scorso settembre, non ha mai rivelato alcun tattoo in vista durante le successive apparizioni pubbliche. La corte dei Windsor, dunque, può tirare un sospiro di sollievo: il principe non gli ha fatto alcun "affronto", semplicemente ha messo in scena un originale sketch per sponsorizzare la nuova edizione degli Invictus Games, evento a cui da sempre è legatissimo.