Il piccolo Archie e lady Diana: perché questa foto del figlio di Harry e Meghan ha acceso la polemica L’incoronazione di Carlo III coincideva con il compleanno del figlio di Archie: un fotografo amico dei Sussex ha condiviso un dolce scatto del bimbo con il ritratto della nonna Diana che però ha sollevato un putiferio sui social.

A cura di Beatrice Manca

La cerimonia dell'incoronazione di re Carlo III ha fatto parlare di sé (e continua a farlo) non solo per i tanti presenti, ma soprattutto per i grandi assenti. Una su tutti: Meghan Markle. Mentre il principe Harry sedeva in terza fila con un completo grigio, la moglie è rimasta a Montecito insieme ai figli, Archie e Lilibet Diana, ed è stata fotografata mentre faceva trekking con un look sportivo e una collana con un cristallo non proprio casuale. A riaccendere la polemica è arrivata anche una foto pubblicata dal fotografo Misan Harriman, amico dei Sussex, dove si vede il figlio di Harry e Meghan accanto a un ritratto della nonna scomparsa, lady Diana. Ma perché questo tenero scatto ha sollevato così tante critiche?

Da dove arriva la foto del piccolo Archie

Facciamo un passo indietro: la foto ‘della discordia' con il piccolo Archie non è recente e non è stata scattata il giorno dell'incoronazione. Anzi, non è nemmeno una foto: è uno screen del video del documentario sui Sussex. In quella scena il principe Harry raccontava che il figlio, tra le prime parole, avesse appreso anche il nome della nonna Diana, mai conosciuta. La foto è spuntata di nuovo nel profilo social di Misan Harriman, autore di alcune delle foto più celebri di Harry e Meghan e amico della coppia, per fare gli auguri di buon compleanno al piccolo Archie. Il quarto compleanno del bimbo cadeva proprio nel giorno dell'incoronazione di Carlo e Camilla, circostanza che ha obbligato il principe a un rientro lampo in California.

Perché la foto ha scatenato le polemiche

Alcuni quindi hanno voluto vedere nell'immagine scelta per far gli auguri al bimbo una velata critica a re Carlo, facendo leva proprio sulla memoria della defunta lady Diana, ancora amatissima dai sudditi. Molte persone non hanno nascosto che avrebbero di gran lunga preferito vedere con la corona sulla testa al posto di Camilla, attuale consorte di Carlo III e quindi regina. La polemica però sembra ben debole, visto che il ritratto è stato pubblicato da una persona estranea alla famiglia reale. Non solo: pare che re Carlo, dopo l'incoronazione, abbia dedicato uno speciale brindisi al compleanno del nipote oltreoceano, dimostrando di non voler affatto tagliare i ponti con la nuova famiglia del figlio Harry.