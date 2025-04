video suggerito

Il nuovo look premaman di Alessandra Amoroso: esalta il pancione con la salopette bandana Alessandra Amoroso è incinta e, a quasi un mese dall'annuncio della gravidanza, sta cominciando a mostrare il pancino anche sui social: ecco il suo nuovo look premaman a effetto bandana.

A cura di Valeria Paglionico

Alessandra Amoroso sta vivendo un periodo davvero magico della sua vita: oltre ad aver appena lanciato il nuovo singolo intitolato Cose Stupide, si sta anche godendo la sua prima gravidanza. È incinta, aspetta una figlia dal compagno Valerio Pastore e non potrebbe essere più felice. Certo, ha dovuto annullare le date del tour previste per l'inizio del prossimo autunno, periodo in cui dovrebbe nascere la piccola Penny, ma ha promesso ai fan che recupererà tutto non appena sarà passato il primo periodo "critico" dopo il parto. Oggi, dopo il dolce annuncio risalente a metà marzo, non può fare a meno di mettere in mostra il pancino: ecco il nuovo look premaman della cantante.

Chi ha firmato la salopette bandana di Alessandra Amoroso

L'avevamo lasciata sul palco di Amici in total black con un tubino fasciante, ora ritroviamo Alessandra Amoroso nella "normale" quotidianità in un'adorabile versione premaman. Pur non amando le silhouette oversize che mascherano il pancione, questa volta ha sfoggiato uno dei capi must delle donne in gravidanza: la salopette, ma rivisitata in chiave super glamour.

Madame Pauline Vintage

Complice il supporto della stylist Ilaria Di Gasparro, ha puntato tutto su un capo originale e sbarazzino firmato Madame Pauline Vintage. Si tratta di una salopette in tessuto denim ma decorata all-over con la stampa bandana sui toni del bianco, ha i pantaloni palazzo e veste comoda, il suo prezzo? Sul sito ufficiale del brand viene venduta a 275 euro.

Alessandra Amoroso in Madame Pauline Vintage

Lo stile premaman di Alessandra Amoroso

Per completare il look premaman con un ulteriore tocco glamour Alessandra Amoroso ha scelto un paio di stivali di pelle bianca, un modello a punta di Sonora Boots che si intravedeva appena attraverso i pantaloni over. Non è mancata la t-shirt bianca a maniche corte sotto la pettorina della salopette, mentre per quanto riguarda i capelli, li ha tenuti legati in una coda di cavallo tiratissima. Con questo outfit ha partecipato a un'esclusiva intervista in radio, anche se ha continuato a sfoggiarlo durante tutta la giornata lontana dai riflettori. Quante sono le future mamme che prenderanno ispirazione dello stile premaman super trendy della cantante?