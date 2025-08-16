stile e Trend
Il ministro russo Sergej Lavrov provoca con la scritta CCCP: quanto costa la felpa e che significa

Il ministro al summit per la pace in Ucraina ha partecipato indossando una felpa con la scritta CCCP acronimo di Urss, Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche.
A cura di Giusy Dente
Una felpa che vale più di mille parole, quella indossata da Sergej Lavrov al summit in Alaska. Le foto del ministro degli Esteri russo hanno fatto il giro del mondo: impossibile non notare il capo di abbigliamento simbolico, diventato oggetto di discussione perché nasconde un messaggio politico.

Cosa nasconde la felpa di Sergej Lavrov

Si è svolto presso la base aerea di Elmenforf-Richardson ad Anchorage, in Alaska, il vertice tra Vladimir Putin e Donald Trump. I due leader mondiali in questo incontro che passerà alla storia, hanno fatto passi avanti nella ricerca di un accordo che possa portare alla pace in Ucraina, accordo che di fatto ancora non esiste, ma che sembra sia vicino. I due leader si sono detti soddisfatti al termine dell'incontro, a cui era presente una delegazione di Mosca composta da due consiglieri e tre ministri, tra cui Sergej Lavrov, uomo di fiducia di Putin e oppositore di Trump.

Il ministro degli Esteri russo al tradizionale completo formale con camicia e cravatta, ha preferito un altro capo di abbigliamento, scelto per mandare un inequivocabile messaggio. Indossava infatti una maglia bianca con la scritta CCCP. L'acronimo in alfabeto cirillico significa Urss, dunque la defunta Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche. Era un chiaro riferimento al passato, guardato forse con nostalgia auspicando un ritorno a tempi ormai andati, quei tempi iniziati con la crisi del sistema sovietico e finiti col referendum del 1991 che ha sancito lo scioglimento dell'Urss e la formazione di repubbliche indipendenti. In fondo è proprio in nome dei valori del passato e di quella grandezza politica che è stata invasa l'Ucraina, ormai due anni fa, scatenando una guerra.

Immediatamente è iniziata la caccia alla felpa, che è stata subito individuata. Si tratta di una felpa del brand Selsovet, un marchio con sede a Chelyabinsk (Russia) che produce capi monotematici. Tutta la linea è incentrata sulla cosiddetta "eredità sovietica". La felpa, definita il best seller del brand "potente e senza tempo" si può acquistare sullo store del sito ufficiale al prezzo di 120 dollari, circa 100 euro.

"La propaganda russa e la delegazione russa stanno cercando di presentare l'incontro in Alaska come una rivisitazione dei vertici delle superpotenze, URSS e USA, ignorando la realtà e l'essenza stessa dell'incontro" ha commentato su X Anton Gerashchenko, attuale consigliere ed ex viceministro presso il Ministero degli affari interni dell'Ucraina. Anche il bielorusso Franak Viačorka ha osservato su X che "il maglione URS" indossato da Lavrov in Alaska è un chiaro omaggio alle ambizioni imperiali del regime di Putin".

