Cosa hanno deciso Trump e Putin al vertice in Alaska: le ultime notizie sulla guerra in Ucraina

"Ripugnante. Vergognoso. E alla fine, inutile". Così il Kviv Independent, tra i principali quotidiani ucraini, definisce l'incontro in Alaska tra Donald Trump e Vladimir Putin. In un editoriale pubblicato poco dopo la fine di colloqui, il giornale scrive che "un dittatore sanguinario e criminale di guerra ha ricevuto un'accoglienza regale nella terra della libertà, mentre i suoi droni d'attacco si dirigevano verso le nostre citta'". "Alla vigilia dell'incontro, Trump aveva dichiarato di volere un "cessate il fuoco oggi" e che Putin avrebbe dovuto affrontare "gravi conseguenze" se non l'avesse fatto. Eppure, dopo un incontro a porte chiuse durato due ore e mezza, Trump e Putin sono usciti per non condividere… nulla", aggiunge il quotidiano. "Trump non ha ottenuto ciò che voleva. Ma Putin? Certo che sì – prosegue l'editoriale – dal momento in cui è sceso dall'aereo sul suolo statunitense, il dittatore russo era raggiante. Non più un paria internazionale, stava finalmente ottenendo l'accettazione – e il rispetto – del leader del mondo libero". Trump, secondo il giornale, ha "riservato un'accoglienza regale" a Putin, "in netto contrasto con l'accoglienza ostile riservata da Trump al presidente ucraino Zelensky nello Studio Ovale sei mesi fa. Il presidente ucraino è stato oggetto di umiliazioni pubbliche. Quello russo è stato viziato. Entrambi gli episodi sono stati vergognosi". "Trump ha affermato di sperare di rivedere presto Putin. Se il presidente degli Stati Uniti non vuole affidare anche il prossimo incontro alla Russia, deve permettere all'Ucraina di sedersi al tavolo delle trattative. E deve posizionarsi come un alleato dell'Ucraina, non come un arbitro tra due fazioni in lotta", conclude il giornale. "Solo allora potremmo evitare un'altra scena in cui il leader del mondo libero asseconda un dittatore sanguinario, in nome di 340 milioni di americani".