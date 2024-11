video suggerito

Il maglione col seno da oltre mille euro: è polemica contro Jean Paul Gaultier Jean Paul Gaultier è riuscito ancora una volta a distinguersi per irriverenza (anche se si è ritirato dalle scene 4 anni fa). Il suo brand ha lanciato un maglione col seno ricamato che ha scatenato l’indignazione del web: ecco cosa sta accadendo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Jean Paul Gaultier potrà anche aver detto addio alla moda da 4 anni (si è infatti ritirato dalle scene nel 2020 quando ha celebrato i 50 anni di carriera) ma continua a essere tra i nomi più irriverenti del settore. Proprio di recente, infatti, il brand che porta il suo nome è finito al centro delle polemiche, il motivo? Ha messo in vendita un capo che sta facendo non poco discutere: un maglione con il seno. Ispirato all'iconico bustier col reggiseno a cono reso celebre da Madonna, sembra non essere stato apprezzato dagli utenti del web: ecco tutti i dettagli dell'accaduto.

Il maglione col seno ricamato

Il capo iconico firmato Jean Paul Gaultier che ha fatto letteralmente storia? Il Cone Bra, il reggiseno a cono indossato da Madonna diventato simbolo per eccellenza di irriverenza, provocazione e sensualità femminile. Non sorprende, dunque, che il brand che porta il nome dello stilista ne abbia voluta lanciare una nuova versione più adatta alla quotidianità.

The Cropped Madone Sweater

Si tratta del "Madone Sweater", un maglione della collezione Gaultier TV in maglia Aran color crema con le maniche a palloncino, il collo alto e la silhouette crop che lascia l'ombelico scoperto. La sua particolarità? All'altezza del décolleté ha un "ricamo scultura" a rilievo che riproduce la forma del seno con tanto di capezzoli.

Collezione Gaultier TV

Perché il maglione col seno fa discutere

Quanto costa il maglione con il seno ispirato al reggiseno di Madonna? Sul sito ufficiale del marchio Jean Paul Gaultier viene venduto a 1.150 euro, cifra che ha suscitato l'indignazione degli utenti del web. "Realizzato per persone con più soldi che cervello", "Più di mille euro per avere un seno", "Bisogna avere coraggio per indossarlo", questi sono solo alcuni dei commenti comparsi online per descrivere il capo a detta di molti "non indossabile" nella vita reale. In compenso, però, il pullover crop ha già conquistato il consenso delle celebrities, da Emma Cchamberlain all'italianissima Angela Nasti, che non hanno esitato a sfoggiarlo sui social. Un seno ricamato fa davvero ancora tanto scalpore?

Angela Nasti in Jean Paul Gaultier