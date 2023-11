Il debutto del principe Louis al concerto di Natale, per gli esperti royal è pronto Il figlio più piccolo di William e Kate nelle sue apparizioni pubbliche ha conquistato i fan con la sua simpatia, per questo non appena la principessa del Galles ha confermato la sua presenza come host all’annuale evento nell’Abbazia di Westminster in molti hanno sperato di vedere anche il bambino. Secondo i commentatori della famiglia reale il principino ora sarebbe grande abbastanza per esserci.

A cura di Annachiara Gaggino

Il principe Louis

Il Natale è una delle festività preferite dalla famiglia reale inglese che si riunisce nella tenuta di Sandringham che per l'occasione si accende di suggestive luminarie. Pochi giorni fa Kate Middleton ha confermato la sua presenza come host al tradizionale concerto natalizio nell'Abbazia di Westminster e lo ha fatto pubblicando uno scatto su Instagram in cui sfoggia un maglione natalizio, mentre inizia ad addobbare casa.

Il principe Louis

L'evento, organizzato dalla Royal Foundation Centre for Early Childhood, si terrà l'8 dicembre e quest'anno sarà dedicato a coloro che lavorano per sostenere neonati, bambini piccoli e famiglie nelle comunità di tutto il Regno Unito. Tra le novità potrebbe esserci anche la partecipazione di Louis, il più piccolo dei figli di William e Kate.

Il principe Louis

La partecipazione dei piccoli di casa Wales

Lo scorso anno i principi del Galles sono stati accompagnati dai due figli più grandi, George, 10 anni e Charlotte, 8 anni, che avevano fatto il loro debutto ufficiale. Mentre Louis, di 5 anni, era rimasto a casa. I fan si chiedono se non si arrivato il momento di vedere anche l'ultimogenito di William e Kate sedere tra di loro nel corso del concerto, e in molti ci sperano. Il principe Louis, infatti, si è guadagnato la simpatia dei sudditi grazie all'esuberanza mostrata nelle occasioni ufficiali.

Il principe George, il principe Louis e la principessa Charlotte

Dal Giubileo di platino della bisnonna Elisabetta II dove ha dato il meglio di sé con ogni smorfia, all'incoronazione di nonno Carlo III, in cui ha sfoggiato un'espressione annoiata, Louis sembra il bambino più ribelle della coppia e le sue apparizioni pubbliche deliziano il pubblico. La sua recente partecipazione ad alcuni degli eventi più importanti lascia pensare che potrebbe essere presente anche al concerto di Natale.

"Il principe Louis potrebbe benissimo unirsi ai suoi fratelli al Carol Service di quest'anno dato che ora è un po' più grande e ha più esperienza nella partecipazione a eventi pubblici", ha spiegato Emily Nash, royal editor di Hello!. "", quindi potrebbe essere pronto per tornare all'Abbazia.