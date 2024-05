video suggerito

Kris Jenner è già pronta per Natale: quanto costa la pallina per l’albero ispirata a lei Per Kris Jenner il Natale è già arrivato. A mesi di distanza dall’inizio delle feste ha lanciato una pallina per l’albero a lei ispirata: ecco quanto costa. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Sentite già avvicinarsi il Natale anche se non è cominciata neppure l'estate? A quanto pare non siete i soli. Complice il fatto che sul web sono già partiti i countdown (al momento mancano poco più di 200 giorni al 25 dicembre), sono moltissimi coloro che stanno pensando a come rendere speciali le prossime feste di fine anno. Tra le più attive nel settore c'è Kris Jenner, la mamma delle sorelle più famose dei social, che in questo 2024 ha decisamente "giocato d'anticipo", in che modo? Ha ideato una pallina per l'albero molto originale che produce le sue sembianze: ecco quanto costa.

Gli addobbi natalizi ideati da Kris Jenner

Sono lontani i tempi in cui il clan Kardashian/Jenner poteva essere associato solo al reality televisivo, ora ha letteralmente "invaso" il mondo dell'imprenditoria mettendo in vendita prodotti di ogni tipo, dagli abiti modellanti alle collezioni beauty, fino ad arrivare alle caramelle gommose e ai cosmetici per la salute vaginale. Ora la capofamiglia Kris Jenner ha deciso di ampliare ancora di più il business dando il via a un progetto decisamente originale: una serie di addobbi natalizi pensati per le prossime feste. Per farlo ha pensato bene di collaborare con il re delle decorazioni americano, Christopher Radko, e proprio di recente si è servita dei social per dare una piccola anticipazione della linea.

La pallina di Natale di Kris Jenner

Kris Jenner diventa una pallina di Natale

Il primo addobbo hand made che la mamma di Kim Kardashian ha creato è una pallina di Natale chiamata Pink Power: è in vetro e riproduce le sue sembianze, per essere precisi la ritrae sorridente in versione Santa Claus mentre esce da un camino con indosso un abito rosa a fiori, il cappellino iconico bianco e rosso e un sacco pieno di doni. Quanto costa? 82 dollari, ovvero poco più di 70 euro. Il ricavato andrà a sostenere una buona causa: una sua parte, infatti, verrà devoluta all'organizzazione benefica Susan G. Komen che si occupa della lotta contro il cancro al seno. Cosa ne pensano i fan? Sono rimasti letteralmente estasiasi, anche se in molti ritengono che sia un tantino troppo presto per lo shopping natalizio.

