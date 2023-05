Il Coronation Big Lunch di Re Carlo III: come si svolge il pranzo per l’incoronazione e cosa si mangia Tra i molti eventi legati all’incoronazione di re Carlo III c’è il Coronation Big Lunch: l’idea di base è quella di condividere un pasto tra vicini, ma dietro alla festa c’è un significato sociale molto più profondo.

A cura di Beatrice Manca

A Londra, nel cuore della notte, si fanno le prove per il corteo dell'incoronazione di re Carlo III: manca davvero pochissimo al 6 maggio, una giornata storica per il Regno Unito. I festeggiamenti però non si concluderanno sabato, ma andranno avanti fino a lunedì. Chi si trova nel Regno Unito ha molti eventi tra cui scegliere per il weekend e potrebbe ricevere un invito per il Coronation Big Lunch: il grande pranzo dell'incoronazione infatti è un evento diffuso, fatto di feste in strada, pic nic e té delle cinque, dove è facile partecipare.

Cos'è il Coronation Big Lunch

Nel ricco programma del weekend dell'incoronazione – dal 6 all'8 maggio – la famiglia reale e il governo incoraggiano tutti a organizzare, oppure a partecipare, al Coronation Big Lunch. Questa iniziativa non nasce per l'incoronazione: è stata lanciata nel 2009 dall'ente di beneficenza Eden Project Communities con l'obiettivo di combattere l'isolamento sociale. L'idea di base è quella di "festeggiare insieme" condividendo un pasto con i vicini. In questo caso, le comunità si riuniscono per celebrare l'incoronazione di re Carlo III attraverso il cibo, da cui il nome "Coronation Big Luch". Ma in cosa consiste nello specifico? Non ci sono regole rigide: può essere una festa di quartiere in una strada chiusa, con i tavoli lungo l'asfalto, oppure pic-nic al parco o in un giardino privato, oppure semplicemente un té coi vicini. L'unica regola è condividere il cibo e non lasciare nessuno solo.

Carlo e Camilla al Big Jubilee Lunch nel 2022

Come si svolge il Coronation Big Lunch (e cosa si mangia)

Non c'è neanche un orario stabilito: si può organizzare in qualunque ora del giorno o della sera, registrando il proprio evento attraverso il sito web dedicato (che conta già più di 7mila luoghi e almeno un milione di persone coinvolte). Chi vuole organizzarlo può richiedere online il pacchetto Coronation Big Lunch gratuito, con inviti e poster personalizzabili da distribuire nel quartiere. Non c'è un menù fisso: come in ogni pic nic o pranzo tra vicini si prediligono i cibi freddi e facili da trasportare e consumare all'aperto. Tra le ricette più quotate però c'è sicuramente la quiche dell'incoronazione scelta da Carlo III, perfetta da condividere e facilmente adattabile alle varie esigenze dietetiche. Non mancheranno, come nelle edizioni precedenti, dolci a tema, con le bandiere inglesi o a forma di corona.

Re Carlo III

Come partecipare al grande pranzo per l'incoronazione di Re Carlo III

Il Coronation Big Lunch si articola in tanti eventi spontanei: chi si trova nel Regno Unito potrebbe ricevere un invito dell'ultimo minuto dai propri vicini di casa, dai vari circoli o perfino dall'azienda per cui lavora. Altrimenti si può vedere sulla mappa interattiva l'evento più vicino e chiedere con gentilezza di unirsi, magari portando un piatto di sandwich e una birra. Come sottolineano Alberto Mattioli e Marco Ubezio in un'intervista a Fanpage.it, questi eventi rafforzano i legami di una comunità: "I britannici la vivono come una grande festa di paese. Negli street party per il Big Coronation Lunch, le persone mangiano insieme con in testa una coroncina di carta. Questo è espressione di un sentimento vero, spontaneo: gli inglesi di seconda o terza generazione forse sono i più entusiasti di riconoscersi in questa istituzione".