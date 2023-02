Cos’è il Coronation Big Lunch di Re Carlo e perché tutti possono partecipare Durante il fine settimana dell’Incoronazione saranno molte le possibilità di celebrare la storica occasione come il Coronation Big Lunch, vediamo di cosa si tratta e come si fa a prendervi parte.

A cura di Clara Salzano

Re Carlo e la Regina Consorte Camilla

Dal 6 all'8 maggio 2023 si attendono giorni di festa, spettacoli e manifestazioni cerimoniali, celebrativi e comunitari, in occasione dell'Incoronazione di Sua Maestà il Re Carlo e di Sua Maestà la Regina Consorte Camilla. L'importante evento avrà luogo sabato 6 maggio 2023 all'Abbazia di Westminster. Durante il fine settimana dell'incoronazione saranno molte le possibilità per le persone di celebrare la storica occasione come il Coronation Big Lunch, vediamo di cosa si tratta e come si fa a prendervi parte.

Buckingham Palace ha annunciato che durante il fine settimana dell'Incoronazione di Re carlo saranno organizzati diversi eventi in tutto il Regno per festeggiare. L'importante momento storico sarà seguito da uno speciale concerto domenica 7 maggio 2023 organizzato e trasmesso in diretta al Castello di Windsor. Nello stesso giorno avrà luogo in tutto il paese il Coronation Big Lunch, in cui tutte le comunità e i vicini sono invitati a condividere cibo e divertimento insieme.

Il Coronation Big Lunch (Grande pranzo dell'incoronazione, letteralmente) è un atto nazionale di celebrazione e amicizia in cui tutti sono invitati a mangiare e bere assieme, condividere il tè o un pranzo intero, divertirsi, per celebrare l'Incoronazione di Sua Maestà. L'ultima volta che il paese ha partecipato a questo evento era il 1953, quando fu incoronata la regina Elisabetta II, e un'enorme folla si riversò per le strade di tutta la nazione, con tavoli ricoperti di torte e panini e addobbati con bandierine Union Jack. L'evento del 7 maggio 2023 si svolgerà quasi 70 anni e si preannuncia una grande festa. "Le loro maestà il re e la regina consorte – si legge nel comunicato stampa di Buckingham Palace – sperano che il fine settimana dell'incoronazione offra l'opportunità di trascorrere del tempo e festeggiare con amici, famiglie e comunità in tutto il Regno Unito, i regni e il Commonwealth. Le Loro Maestà non vedono l'ora di celebrare l'occasione con il pubblico per tutto il 2023".