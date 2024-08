video suggerito

Il compleanno in spiaggia di Arisa: festeggia i 42 anni col costume monospalla “bucato” Arisa ha compiuto 42 anni e ha celebrato il traguardo con un lungo post social. Ha festeggiato in spiaggia, lasciandosi immortalare in costume mentre spegne le candeline: ecco le foto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Gli ultimi mesi sono stati particolarmente felici per Arisa e non solo perché è stata tra le grandi protagoniste dell'estate con la hit Baciami stupido, ha anche ritrovato l'amore al fianco di Walter Ricci. È proprio con lui che ha trascorso le vacanze, immortalandosi tra gite in barca e passeggiate tra i vicoli di Procida. Ieri, inoltre, la cantante ha celebrato un importate traguardo: ha compiuto 42 anni e ha festeggiato con un party in spiaggia insieme alle persone care, dal fidanzato alle sorelle Isabella e Sabrina. Per lei niente abiti da sera o tacchi alti, ha preferito spegnere le candeline in costume.

Arisa spegne le candeline in costume

Non è la prima volta che Arisa si mostra in costume sui social, lo aveva già fatto qualche settimana fa durante una vacanza col fidanzato, ma in occasione del compleanno il look balneare non poteva passare inosservato. Si è lasciata immortalare mentre spegne le candeline con indosso un costume intero total black, un modello monospalla con un cut-out laterale che ha lasciato il fianco scoperto. Per completare il tutto ha scelto una cascata di gioielli e una camicia oversize a micro-righe portata annodata intorno alla vita. Niente trucco sul viso e sguardo sognante: quale sarà stato il desiderio espresso dalla cantante?

Il compleanno in spiaggia di Arisa

Il dolce messaggio di Arisa

Ad accompagnare il video di compleanno di Arisa è stato un dolce messaggio scritto di suo pugno nel quale ha celebrato la vita e la felicità ritrovata. Le sue parole sono state: "42 anni. Ci penso e sorrido, con il cuore che batte un po’ più forte. Non avrei mai immaginato che questo viaggio, fatto di sogni e fragilità, mi avrebbe portata fin qui. Da bambina credevo che a quest’età avrei capito tutto, che sarei stata invincibile, e invece ho scoperto che la bellezza sta proprio nelle crepe, nelle imperfezioni che raccontano la nostra storia". Ha spiegato di aver conosciuto luci e ombre e di aver sempre trovato il coraggio di ricominciare, di amarsi sempre di più. "Buon compleanno a me, e a chiunque non smetta di sognare, di lottare, di vivere con tutto il cuore. Perché la vita è un viaggio meraviglioso, e vale la pena percorrerlo fino in fondo", così ha concluso il post dedicato alla sua giornata speciale.