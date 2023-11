Il blazer è il pezzo chiave per l’autunno 2023: come indossarlo, colori da scegliere e abbinamenti di tendenza Il blazer, oversize, doppiopetto o colorato, è il capo da avere nel guardaroba Autunno/Inverno 2023-2024 per essere alla moda. Ecco i modelli da scegliere, i colori trendy e gli abbinamenti da provare.

A cura di Marco Casola

da sinistra Prada, Gucci, Onitsuka Tiger

Ogni stagione c'è un capo d'abbigliamento che rappresenta una svolta perché può diventare la chiave per rendere perfetti praticamente tutti i look. Il capo passepartout e di tendenza per l'Autunno/Inverno 2023-2024 è senza dubbio il blazer, soprattutto quello in versione oversize, che si indossa sia di giorno, su look casual o perfetti per l'ufficio, sia di sera, su abiti, tubini e vestiti glamour adatti per occasioni serali e più eleganti.

Blazer, quale modello scegliere e su quale colore puntare

Il blazer è dunque il pezzo chiave del guardaroba autunnale, il capo su cui puntare. Come si abbina il blazer nei look da giorno? Come indossarlo sugli abiti da sera? Quali sono i colori da scegliere per i blazer di stagione e quali i modelli più trendy e alla moda? Senza dubbio il modello di blazer di tendenza quest'anno è quello in versione oversize, dalle linee comode e con spalle cadenti o extra large e con spalline dal mood eighties. Per quanto riguarda i colori il consiglio è di puntare su tonalità neutre come il beige, il cipria e il marrone, mentre le fantasie da avere sono quelle a quadri, come il tartan e il principe di Galles. Riguardo agli abbinamenti di tendenza abbiamo raccolto una serie di look a cui ispirarsi per capire come indossare la giacca con altri capi autunnali, tra cui jeans, gonne lunghe o a tubo e maglioni a collo alto.

Il blazer sui jeans

Uno degli abbinamenti più trendy, e anche uno dei più semplici, è quello con blazer e jeans, un mix con il quale non si sbaglia mai. Per un effetto comfy e di tendenza scegliete un blazer oversize da abbinare a un pantalone palazzo o baggy in denim, mentre se non amate il look extra large giocate con le proporzioni, abbinando un blazer over a pantaloni dalla silhouette più asciutta.

Gucci

Gli abbinamenti di colore e fantasia con i jeans sono molto facili, con il denim sta bene praticamente ogni nuance. I colori must per l'Autunno/Inverno 23-24 sono quelli neutri, come il beige e il cammello, o più scuri, come il marrone e il dark cherry. Alternate blazer dai toni chiari con jeans blu scuro e viceversa. Tra le fantasie must ci sono le stampe check, il principe di Galles e il pied de poule, tutti disegni classici che possono essere smorzati e resi più moderni con un pantalone in denim.

Zimmermann

Il blazer con il maglione a collo alto

In inverno l'abbinamento più chic che ci sia è quello con blazer indossato su maglione a collo alto, lupetti e dolcevita. Se il blazer scelto è oversize sotto è possibile indossare un maxi pull a trama grossa con maxi collo optate, invece, per lupetti più aderenti sotto blazer dalle linee asciutte. Riguardo ai colori l'abbinamento must è quello tono su tono, che prevede l'accostamento di blazer e pullover di tonalità simili o uguali, molto trendy è ad esempio la giacca cammello indossata su pull beige o crema per creare una sorta di "effetto gradiente".

Brunello Cucinelli

Il blazer indossato come mini dress

Da un paio di stagione ormai il blazer si indossa anche come mini abito. Scegliendo un modello over e più lungo, magari un po' avvitato e dalla silhouette a clessidra, è possibile utilizzare il classico capo dal sapore mannish come vestito corto. Per essere più a proprio agio sotto il capo si possono indossare culotte o mini short che restano invisibili.

Tod’s

Il blazer indossato come mini dress è perfetto per un'occasione serale, magari abbinato con cuissardes alti fino alla coscia o con décolleté dal tacco alto e mini clutch gioiello. In occasioni serali o più glam optate per blazer più formali, come quelli in velluto dai rever in satin che mimano le forme, i colori e riprendono i dettagli di un classico smoking.

Ermanno Scervino

Il blazer con la mini gonna

Altro accostamento super trendy è quello tra i modelli di blazer oversize e le gonne cortissime e a vita bassa in stile Y2K. Qui il blazer è praticamente più lungo della minigonna e l'effetto finale estremamente chic è dato proprio dall'alternanza di proporzioni opposte: la gonna è micro, il blazer è extra large.

Prada

Per un occasione serale scegliete maxi tuxedo, magari in bianco con rever neri a contrasto, da abbinare a gonne cortissime colorate o decorate con fiori tridimensionali o anche con cristalli e paillettes. Mentre per occasioni più casual optate per blazer in pelle o suede, da abbinare mini gonne full color senza decori. In entrambi i casi il look si completa con ballerine a punta stretta, slingback, décolleté dal tacco midi o con anfibi e stivaletti bassi senza tacco.

Valentino

Il blazer in abbinamento full color

Tra le tendenze di stagione ci sono sicuramente i look full color o quelli realizzati con capi tutti dello stesso tessuto o decorati con la stessa fantasia.

Andreas Kronthaler x Vivienne Westwood

Per un look super trendy è dunque possibile scegliere un blazer colorato da abbinare a una gonna o a pantaloni dello stesso colore, come fosse un tailleur.

Stella McCartney

In questi casi scegliete colori forti e accesi, come il rosso, il giallo, il viola e il rosa, o giocate con forme inconsuete, magari abbinando maxi blazer dalle spalle over o senza rever a gonne con orli a onda o con tagli asimmetrici.

Benetton

Il blazer abbinato ai leggings

Se non amate i pantaloni oversize o a palazzo, ma preferite indossare leggings e pantaloni skinny è possibile indossarli abbinandoci sopra blazer extra large, giocando con proporzioni opposte tra i pants e il capospalla. In occasioni casual completate il look con stivaletti, sneaker o ballerine, mentre per rendere più glamour l'outfit abbinate décolleté dal tacco a spillo e micro bag con decori preziosi o bauletti rigidi in pelle vernice.

Onitsuka Tiger

Il maxi blazer con la gonna a tubo

I blazer con spalle enormi, spalline a punta o spalle strutturate, molto simili a quelli di moda degli anni '80, sono uno dei must have di stagione. Questi modelli dalle linee geometriche hanno forme imponenti che vanno dosate e abbinate con linee più slim ed essenziali, in modo da creare equilibrio nel look. Quando si indossano questi blazer vale la regole secondo cui gli opposti si attraggono, dunque con blazer dalle spalle extra large sono perfette gonne a tubo o longuette midi, mentre ai piedi per slanciare la figura si possono indossare stivali con tacco alto e décolleté con stiletto.