Ida Di Filippo ieri e oggi: com'era prima del successo l'agente immobiliare di Casa a Prima Vista Conoscete Ida Di Filippo di Casa a Prima Vista? Oggi siamo abituati a vederla bella e ironica nel ruolo di agente immobiliare ma fino a qualche anno fa il suo aspetto era un tantino diverso: ecco le foto che mostrano la trasformazione.

A cura di Valeria Paglionico

Casa a Prima Vista è il noto programma di Real Time che vede "sfidarsi" tre agenti immobiliari: hanno tutti una personalità diversa e il loro obiettivo è guidare i clienti alla ricerca della casa perfetta, provando ad accontentare ogni loro richiesta. Tra le protagoniste più amate della trasmissione c'è Ida Di Filippo, che insieme a Miriana D'Amico e Gianluca Torre fa parte del team milanese. Oggi siamo abituati a vederla bella e ironica sul piccolo schermo ma com'era prima del successo? Basta spulciare il suo profilo social per scoprirlo: ecco le foto del passato che mostrano la trasformazione.

Cosa faceva Ida Di Filippo prima del programma Casa a Prima Vista

Si chiama Ida Di Filippo, viene da Siano, vicino Salerno, ed è diventata famosa grazie al programma Casa a Prima Vista, dove ricopre il ruolo di agente immobiliare del team milanese.

Oggi ha 42 anni ed è una vera e propria star della tv, basti pensare al fatto che è stata anche ospitata a Stasera C'è Cattelan, ma fino a qualche anno fa non avrebbe mai immaginato una carriera simile.

Da giovanissima, infatti, aveva provato ad aprire un'attività con la sorella, con lei aveva a vendere oggetti di bigiotteria, ma dopo qualche tempo decise di trasferirsi a Milano sia per seguire il fidanzato Pietro Albano che per dare una svolta alla sua carriera (è infatti proprio nel capoluogo lombardo che ha scoperto di avere un gran talento come agente immobiliare).

Le foto di Ida Di Filippo da giovane

Com'era Ida prima del successo? Scrollando il suo profilo Instagram, si trovano alcune foto risalenti a qualche anno fa dove appare decisamente irriconoscibile.

Il dettaglio che balza subito all'occhio è che all'epoca non era bionda, portava i capelli castani naturali, spaziando tra pieghe lisce e ondulate e osando al massimo con qualche sfumatura sui toni del biondo.

Ha sempre avuto il sorriso smagliante che ancora oggi la contraddistingue ma il suo viso era un tantino più acerbo rispetto a oggi. Alternava lunghi abiti da sera a mini dress di velluto, tra scarpe basse e vertiginosi tacchi a spillo: all'epoca avrebbe mai immaginato che un giorno sarebbe diventata una star della televisione?