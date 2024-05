video suggerito

I trucchi per far durare la manicure una settimana in più Usate lo smalto “tradizionale” e siete alla ricerca di qualche piccolo trick per farlo durare più a lungo? Ecco tutti i consigli da seguire per sfoggiare una manicure impeccabile per oltre una settimana. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

26 CONDIVISIONI condividi chiudi

Le manicure semipermanenti o quelle realizzate con il gel sono sempre più diffuse ma, a dispetto di quanto si potrebbe pensare, sono ancora moltissime coloro che continuano a usare lo smalto "tradizionale". Che sia perché non vogliono adeguarsi alle convenzioni o perché semplicemente trovano che le nail art più moderne rovinino facilmente le unghie, ma la cosa certa è che preferiscono servirsi dei nail lacquer classici. L'unico piccolo inconveniente? Ha una minore tenuta e nel giro di pochi giorni tende ad apparire spento o sbeccato. Esistono però dei piccoli trucchi di cui servirsi per far durare la manicure più a lungo: ecco quali sono.

Quale colore di smalto scegliere per una manicure duratura

Per quale motivo in molte utilizzano ancora lo smalto tradizionale? Innanzitutto dona alle unghie un aspetto più naturale e, come se non bastasse, può essere cambiato con una maggiore frequenza rispetto alle varianti semi permanenti (cosa che permette di abbinarlo ai differenti look). Bisogna però servirsi di una serie di piccoli trick per farlo durare a lungo e per non ritrovarsi con la manicure completamente rovinata in poche ore. Come prima cosa è necessario stendere il colore "a sandwich", ovvero usare prima una base trasparente, poi lo smalto colorato e infine un top coat per un tocco lucido. Il motivo è molto semplice: si crea un effetto "nastro biadesivo" che ne prolunga la durata. Per evitare di mettere in risalto le scheggiature o i difetti della propria tecnica "fai da te" è preferibile scegliere una nuance neutra dall'effetto nude.

Come va applicato lo smalto e quale forma di unghie scegliere

Come va applicato lo smalto per farlo durare più a lungo? È necessario stendere due strati sottili e uniformi invece di un unico strato denso, stando bene attenti a coprire totalmente le punte. Queste ultime, infatti, sono le prime a scheggiarsi, dunque vanno curate in modo meticoloso. Essenziali per la cura della manicure, anche le creme idratanti per le unghie: le mani, infatti, devono essere trattate allo stesso modo della pelle del viso, dunque non devono mai apparire secche o squamose. Quale forma di unghie scegliere? Quelle a mandorla appuntite e arrotondate sono le più eleganti perché allungano le dita ma, quando le unghie sono molto corte, bisogna optare per la manicure "squoval", ovvero quadrata ma con gli angoli morbidi, l'ideale anche per evitare le scheggiature.

Leggi anche Glass french manicure: le unghie della primavera sono a effetto vetro trasparente