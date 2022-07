I tre tenori de Il Volo da piccoli: come sono cambiati Piero, Gianluca e Ignazio Il Volo è il trio formato dai tre tenori Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble. I tre si sono incontrati quando erano solo dei ragazzini a Ti lascio una canzone e da allora non hanno più smesso di avere successo: ecco le foto che mostrano la loro trasformazione negli anni.

A cura di Valeria Paglionico

Il Volo è il trio formato dai tre tenori Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble. Si sono incontrati in tv da giovanissimi, nel 2019 hanno infatti partecipato a Ti lascio una canzone, il programma condotto da Antonella Clerici a cui avevano deciso i partecipare come solisti prima di essere "uniti" in un trio da Roberto Cenci. Agli esordi erano appena adolescenti ed è inevitabile che crescendo siano cambiati in modo drastico. Il dettaglio che è rimasto invariato? Ancora oggi vantano lo stesso talento che li ha sempre contraddistinti. Ecco le foto che mostrano l'incredibile trasformazionedei tre cantanti.

Come erano i tre tenori de Il Volo da piccoli

Il trio Il Volo si è formato nel 2009 nel programma Ti lascio una canzone e da allora non ha mai smesso di avere successo. All'epoca erano solo tre adolescenti, non avevano neppure un filo di barba sul viso e vantavano tutti l'aspetto dei classici ragazzi della porta accanto. Col tempo le cose sono decisamente cambiate e, complice la naturale crescita, i tre sembrano essere quasi persone diverse rispetto agli esordi.

I tre tenori de Il Volo agli esordi

Piero Barone ha detto addio agli occhiali con la montatura rossa e ai capelli a spazzola, oggi è un divo con barba la barba incolta e gli occhiali scuri. Gianluca Ginoble ha sempre lo stesso sguardo profondo e provocante ma ha l'aspetto molto più maturo. Il più irriconoscibile dei tre è Ignazio Boschetto che, oltre a essere dimagrito in modo drastico, si è anche tagliato i capelli.

Il Volo nel 2013

Il Volo oggi, da bambini prodigio a tenori di successo

Se ai tempi di Ti lascio una canzone i tre tenori de Il Volo erano solo dei bambini, ora sono cresciuti e sono diventati dei veri e propri divi. Calcano spesso i palcoscenici internazionali più ambiti e non sorprende che gli stilisti facciano a gara per vestirli.

Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble nel 2019 a Sanremo

Come si è evoluto il loro stile? Col tempo hanno detto addio ai maglioncini colorati, ai jeans e agli accessori casual, ad oggi vestono sempre in coordinato spaziando tra completi su misura, giacche di pelle dall'animo rock e smoking eleganti. I loro impegni futuri? Attualmente sono impegnati con il tour italiano che terminerà il 17 dicembre a Milano.