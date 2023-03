La trasformazione di Ignazio Boschetto, dimagrito di 35 kg: come è cambiato il cantante Ignazio Boschetto è uno dei membri de Il Volo: insieme a Piero Barone e Gianluca Ginoble ha girato il mondo distinguendosi per il suo talento. Dagli esordi ad oggi è cambiato molto, complici anche i 35 kg in meno: ecco le foto che mostrano la trasformazione.

Ignazio Boschetto è uno dei membri de Il Volo, il trio di tenori formatosi durante il programma Ti lascio una canzone nel 2011. Insieme agli amici e colleghi Piero Barone e Gianluca Ginoble ha girato il mondo con il suo talento, diventando uno dei simboli dell'eccellenza italiana nella musica. A dare una vera e propria svolta alla carriera del gruppo è stata la vittoria del Festival di Sanremo 2015, in occasione della quale hanno spopolato con Grande amore. Chi di loro è maggiormente cambiato dagli esordi ad oggi? Ignazio, che negli ultimi anni ha perso 35 kg come lui stesso ha dichiarato.

Ignazio Boschetto è dimagrito, quanti chili ha perso il cantante grazie alla dieta

Ignazio Boschetto appare decisamente trasformato dagli esordi ad oggi e non solo perché è cresciuto. Di recente ha spiegato di essere dimagrito in modo drastico, arrivando a perdere ben 35 kg. Come ha fatto? Si è affidato a un personal trainer e ha cominciato ad allenarsi con costanza ma soprattutto ha seguito un'alimentazione corretta, imparando ad associare gli alimenti nel modo giusto. Non mischia proteine come carne e formaggi, non mangia carboidrati dopo le quattro del pomeriggio e punta sempre su alimenti leggeri. Certo, non è stato semplice raggiungere risultati simili, ma oggi non porrebbe essere più soddisfatto.

Ai tempi di "Ti lascio una canzone"

Com’è cambiato lo stile di Ignazio Boschetto, cantante de Il volo

Nel corso degli anni, complice la crescita, i membri de Il volo sono cambiati moltissimo, anche se è soprattutto Ignazio ad apparire radicalmente trasformato. Agli esordi portava i capelli lunghi con la frangia che gli copriva la fronte, non aveva neppure un filo di barba sul viso e aveva qualche chiletto in più rispetto ad oggi. Fin dai tempi del primo Sanremo, però, ha rivoluzionato il suo aspetto: ha tagliato la chioma, si è fatto crescere la barba, ha fatto il piercing all'orecchio ed è visibilmente dimagrito. Insomma, ad oggi sembra essere quasi un'altra persona e riesce a mandare in delirio le fan con un solo scatto postato sul suo profilo social.

Ignazio a poco più di 17 anni

Il Volo e la passione per i look coordinati

Fin dagli esordi vestono in coordinato, mantenendo addirittura le stesse posizioni sul palco (con Ignazio, ovvero il più alto, al centro e gli altri sui lati). Agli esordi erano solo dei ragazzini, dunque, sebbene non rinunciassero quasi mai alle giacche eleganti, le abbinavano a delle polo o al massimo a delle camicie portate senza cravatte. Ancora oggi non rinunciano a giacche, pantaloni classici, panciotti ma, essendo cresciuti, appaiono decisamente più sofisticati rispetto agli anni del debutto. Insomma, Piero, Ignazio e Gianluca riescono a spopolare non solo con la loro voce ma anche con la loro eleganza.

A Sanremo, invece, sono apparsi impeccabili tra smoking e completi su misura firmati Armani, anche se spesso hanno osato con qualcosa di più casual come delle giacche di pelle o degli abiti spezzati, scelti sempre in colori e modelli coordinati. Ancora oggi non rinunciano a giacche, pantaloni classici, panciotti ma, essendo cresciuti, appaiono decisamente più sofisticati rispetto agli anni del debutto. Insomma, Piero, Ignazio e Gianluca riescono a spopolare non solo con la loro voce ma anche con la loro eleganza.