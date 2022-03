I tatuaggi di Jeremias Rodriguez e i loro significati Jeremias Rodriguez è uno dei grandi protagonisti della nuova edizione de L’isola dei famosi, alla quale partecipa col papà Gustavo. Il fratello di Belén e Cecilia ama i tatuaggi e non esita a metterli in mostra: ecco quali sono i disegni che ha sul corpo e i loro significati.

Jeremias Rodriguez, il fratello di Belén e Cecilia, è uno dei grandi protagonisti della nuova edizione de L'isola dei famosi, il reality di Canale 5 ambientato in Honduras a cui partecipa in coppia col papà Gustavo. Non si tratta della sua prima volta al programma, già qualche anno fa era stato tra i naufraghi ed era finito al centro del gossip per la sua relazione con Soleil Stasi. Rispetto al passato è cambiato molto ma ha mantenuto intatta la sua passione per i tatuaggi: ecco quali sono e cosa rappresentano i numerosi disegni che si è lasciato imprimere sul corpo con l'inchiostro indelebile.

Jeramias con il nome del nipote Santiago tatuato sul braccio

Il tatuaggio di Jeremias che di sicuro tutti avranno notato fin dal primo giorno in cui ha raggiunto il successo è quello sull'avambraccio sinistro. Si tratta della grossa scritta Santiago, dedicata al figlio della sorella Belén, suo nipote, al quale è particolarmente legato. Visto che fino a qualche tempo fa viveva in Argentina lontano dal piccolo, ha trovato un modo per portarlo sempre con sé.

Il tatuaggio dedicato al figlio di Belén

Il teschio sulla caviglia di Jeremias Rodriguez

Jeremias ha un tattoo mini sulla caviglia: sulla parte esterna di quella destra ha il disegno della testa di un piccolo testo dai contorni particolarmente marcati. Il significato del tattoo è sconosciuto ma riesce ad accrescere il suo fascino da "bello e dannato", soprattutto perché non è l'unico teschio che ha deciso di farsi imprimere sulla pelle.

Jeremias ha un teschio tatuato sulla caviglia

Il tatuaggio sulle dita

Sulla mano sinistra di Jeremias, per la precisione sulle dita dall'indice al mignolo, ci sono tatuate delle cifre che vanno a formare il numero 1988. Di cosa si tratta? Dell'anno della sua nascita, probabilmente per lui un vero e proprio "tratto distintivo".

L’anno di nascita tatuato sulle dita

Il tattoo sul bicipite

Tra i tattoo più appariscenti di Jeremias c'è quello sul bicipite destro. Cosa raffigura? Il viso di una donna in stile olio school con un foulard tra i capelli e una collana di perle al collo. A completarlo, una rosa total black.

Il tattoo old school sul bicipite

La frase in corsivo sull'avambraccio sinistro

Gli avambracci sembrano essere la parte del corpo preferita da Jeremias per i suoi tatuaggi, visto che sono praticamente ricoperti di disegni. Sul lato di quello sinistro c'è una scritta che recita "El amor nunca deja de ser", cioè "L'amore non smette mai di esistere", simbolo del fatto che il fratello di Belén crede ciecamente in questo sentimento tanto profondo e intenso, anche se all'apparenza sembra essere il classico ragazzo dall'animo "cattivo".

La frase tatuata sull’avambraccio

Il teschio con fiore sul braccio sinistro

Il tattoo più grande di Jeremias Rodriguez è quello sulla parte superiore dell'avambraccio sinistro. Si tratta ancora una volta di un teschio stilizzato ma che questa volta esce da una grossa rosa con le spine. Il fratello di Belén non ha mai rivelato qual è il significato del disegno, non si sa se simboleggia un momento o un evento particolare della sua vita, l'unica cosa certa è che gli ricopre quasi completamente il braccio.