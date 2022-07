I sandali dell’estate? I platform: sono comodi e regalano qualche centimetro in più Viva la comodità: i sandali “flat” con la zeppa sono l’alternativa ai tacchi più cool vista in passerella. Come abbinarli con gonne e pantaloni estivi.

A cura di Beatrice Manca

sandali con platform Etro

Comode, alte e colorate: le scarpe dell'estate 2022 sono i sandali con la zeppa "flat". Si chiamano platform e promettono di regalare qualche centimetro in più in altezza, senza però il fastidio tipico dei tacchi alti. Tinta unita o fantasia, con i lacci alla schiava o con le fasce sul piede, minimal o sgargianti: da Etro a Chloé, le passerelle si sono riempite di zeppe e platform. Viva la comodità: con pochi semplici abbinamenti queste scarpe saranno le alleate ideali dei look estivi.

I sandali platform sono la tendenza dell'estate 2022

Le origini delle scarpe con il platform sono antichissime: nell'Antica Grecia venivano indossate dagli attori di teatro durante le rappresentazioni. Ma per entrare nel mondo della moda bisognerà aspettare gli anni Quaranta e poi gli anni settanta, quando le zeppe diventarono le calzature popolari anche nello street style (specialmente in coppia con i jeans a zampa!). La moda dell'estate 2022 adora le zeppe: le propone in sandali con il tacco alto oppure flat, comode e ‘alte' pur essendo piatte.

Sandali con la zeppa arancioni Actitude Twinset

Sulle passerelle di Etro e Alberta Ferretti abbiamo visto dei "rialzi" colorati abbinati a lacci alla schiava, la soluzione ideale per guadagnare centimetri senza perdere in comodità. Anche Chloé e Stella McCartney propongono simili alternative ma in total black, più sofisticati e perfetti anche in città.

Sandali con i lacci Alberta Ferretti

Come abbinare i sandali platform sotto gonne o pantaloni

I sandali platform sono l'alternativa più cool alle classiche zeppe in corda: l'ideale è sceglierli tinta unita, magari in un colore vitaminico e sgargiante. I modelli con i lacci alla schiava che spopolano in passerella sono perfetti sotto gli abiti dal sapore hippie-chic, oppure, in versione casual, sotto shorts e bermuda ampi. L'idea in più? Giocare sui contrasti di colore: l'arancione sotto un look total white o una camicia celeste, il verde prato sotto il beige e così via. I modelli più bassi e con le fasce, neri o in colori neutri, sono passepartout discreti e comodi, ideali sotto pantaloni in lino o tailleur. E anche il look "da ufficio" per le torride giornate estive è risolto!