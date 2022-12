I nuovi orecchini di Kate Middleton sono un regalo del principe William: quanto costano i pendenti Per Natale il principe William ha regalato a Kate Middleton un paio di orecchini, di uno dei suoi brand del cuore. Costano meno di 100 euro e sono già sold out.

A cura di Giusy Dente

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Royals ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Kate Middleton ha recentemente sfoggiato un paio di orecchini che non sono passati inosservati. Si tratta di gioielli nuovi, mai indossati prima dalla principessa del Galles. Come la defunta regina Elisabetta II, anche la moglie del principe William (famosa per il suo portamento regale e gli outfit eleganti e impeccabili) è una grande amante delle perle: sono la pietra più ricorrente nei suoi look. Per partecipare col resto della famiglia alla tradizionale funzione religiosa a Sandringham ha invece scelto orecchini diversi dal solito, ma dal grande valore affettivo.

Quanto costano gli orecchini di Kate Middleton

Questo per Kate Middleton è il primo Natale da principessa del Galles e anzi, in questa ricorrenza ha anche ricevuto in regalo da re Carlo III un nuovo titolo: il sovrano l'ha nominata Colonel of the Irish Guards, ovvero Colonnello onorario delle Guardie irlandesi. Come ogni Natale, anche quest'anno la royal family al completo si è recata a Sandringham per la tradizionale funzione religiosa. Per l'occasione, la moglie del principe William ha scelto un look country, diverso dal suo solito stile sofisticato: cappotto verde militare, cappello a tela larga, stivali e guanti coordinati.

Immancabile un tocco prezioso: gli orecchini. Si tratta di una new entry nella collezione privata della principessa del Galles e sembra siano stati acquistati proprio dal principe William in uno dei negozi preferiti di sua moglie. I pendenti sono il modello Dina del brand Sezane: sono realizzati in ottone riciclato e placcati in oro, con pietre naturali (labradorite). Costano 95 euro. La principessa è stata vista indossare in diverse occasioni orecchini della catena francese: ne possiede almeno cinque paia.

Leggi anche Cosa regalerà a Natale il principe Alberto a Charlene di Monaco

in foto: orecchini Sezane

Che cos'è l'effetto Kate Middleton

Kate Middleton è solita riciclare spesso i suoi look. Attinge a brand di lusso, ma spesso ha puntato anche su capi low cost. Soprattutto in questo secondo caso, si genera sempre un fenomeno di emulazione: tutti vogliono indossare gli stessi capi sfoggiati da lei, principessa amatissima. Si parla per questo di "effetto Kate Middleton": i suoi abiti vanno sempre sold out, non appena li mostra in pubblica. È successo anche con gli orecchini regalati dal principe William, che difatti sul sito ufficiale del brand non sono più acquistabili.