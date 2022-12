Kate Middleton, per Natale re Carlo III le ha regalato un nuovo titolo Cosa ha ricevuto Kate Middleton per Natale? Il regalo che ha più apprezzato non è nulla di materiale e a farglielo è stato re Carlo III, che ha pensato bene di donarle un nuovo titolo.

A cura di Valeria Paglionico

Il Natale è una festa a cui la Royal Family è molto legata, anche se quest'anno è stato un tantino più triste e nostalgico rispetto al solito, vista la recente morte di Elisabetta II. A prendere il suo posto è stato re Carlo III, che fin dal primo momento ha annunciato che non avrebbe rinunciato alle tradizioni di famiglia, dal banchetto a Sandringham della vigilia all'uscita pubblica per la messa del 25 dicembre. I regali sono stati scartati proprio al termine del cenone del 24 dicembre ma la cosa che in pochi sanno è che Kate Middleton ha ricevuto uno dei doni più ambiti. Non si tratta di qualcosa di materiale ma di un riconoscimento nobiliare: ecco qual è il nuovo titolo della principessa.

Qual è il nuovo titolo di Kate Middleton

Da quando è morta la regina Elisabetta II l'assetto interno della famiglia reale è cambiato in modo drastico e non solo perché Carlo è il nuovo sovrano e Camilla la regina consorte. Anche gli ex Duchi Cambridge sono saliti nella linea di successione al trono, sono diventati principi del Galles, ottenendo il titolo che in precedenza era appartenuto a Lady Diana e che per rispetto non era più stato dato a nessuno Royal. Ora, in occasione del Natale, Kate Middleton è salita ancora di più di livello. È stata insignita di un ulteriore titolo e a deciderlo è stato proprio il monarca, che l'ha resa Colonel of the Irish Guards, ovvero Colonnello onorario delle Guardie irlandesi.

Kate Middleton con i figli alla messa di Natale

Tutti i titoli ottenuti da Kate Middleton

A dispetto di quanto si potrebbe pensare, il nuovo titolo di Kate non è solo onorifico, anzi, è decisamente ambito tra i Windsor, basti pensare al fatto che prima di essere suo era appartenuto prima alla regina Elisabetta II, poi al marito William. Oltre a essere principessa del Galles, dunque, è anche Duchessa di Rothesay in Scozia, mentre per quanto riguarda gli incarichi militari è Ranger onorario canadese, Comandante onorario dei cadetti aerei della Royal Air Force, Lady Sponsor dell'HMS Glasgow e ora anche Colonnello onorario delle Guardie irlandesi. Insomma, la Middleton è diventata una figura chiave della Royal Family, tanto da essere entrata di diritto a far parte della ristrettissima cerchia dei working Royals.