I nepo baby si prendono la moda: in passerella Matilde Lucidi, Athena Accorsi e i figli di Britney Spears

I nepo baby conquistano la moda: sono tanti i promettenti “figli di” che si stanno costruendo una carriera in questo mondo come modelli e modelle.

Jayden James Federline, Matilde Lucidi, Sunday Rose Kidman Urban

Cosa hanno in comune Matilde Lucidi, Sean Preston Federline e Jayden James Federline? La prima è la figlia di Bianca Balti e sta seguendo le orme materne nel mondo della moda. Gli altri due sono figli di Britney Spears e con la moda non hanno niente a che fare. Eppure, tutti e tre hanno di recente sfilato a Parigi. Una fashion Week all'insegna dei "figli di", insomma.

Ma mentre per la 19enne si è trattato di una tappa importante per la propria carriera professionale di modella, per i due fratelli è stata un'esperienza nuova, qualcosa che hanno voluto sperimentare per pura curiosità. Si sono messi in gioco e si sono divertiti, rendendo orgogliosa la madre, che ha seguito l'impresa da lontano, senza negare il proprio sostegno e la propria soddisfazione.

Sean Preston Federline sfila per Vetements

Sean Preston e Jayden James sono nati dal matrimonio tra Kevin Federline e Britney Spears: hanno rispettivamente 20 e 19 anni. Intervistati da Vogue , hanno raccontato di essere stati contattati direttamente dal Direttore creativo della Maison. Guram Gvasalia li avrebbe voluti prima in qualità di ospiti, proponendo poi loro di sfilare in passerella. "Non avevo mai vissuto da vicino l'ambiente della moda. È stato davvero emozionante" ha detto Sean. "Sì, è stato surreale" gli ha fatto eco il fratello Jayden. Nessuno dei due aveva avuto precedenti esperienze nel settore, ma incuriositi si sono cimentati in questa avventura, per comprenderne le dinamiche e provare un'emozione unica. Alla fine si sono sentiti a proprio agio, erano stati adeguatamente preparati sulla colonna sonora, sul modo di camminare, quindi si sono calati nei panni di modelli professionisti per un giorno, godendo al massimo dell'atmosfera che un fashion show sa sprigionare.

Leggi anche Tra gli eccessi delle sfilate di Parigi, Charlotte Casiraghi in jeans e camicia vince con la semplicità

Jayden James Federline sfila per Vetements

E Britney Spears da madre orgogliosa, si è goduta lo spettacolo assieme a loro, anche se a distanza. "Era molto più nervosa di noi. Voleva solo assicurarsi che fosse davvero quello che desideravamo fare. Non era a Parigi con noi, ma ci ha fatto recapitare dei fiori in hotel per augurarci buona fortuna e ci ha chiamati e scritto tantissime volte. Sapere di avere il suo sostegno è stato davvero importante" ha detto Jayden. Ora che hanno rotto il ghiaccio, non è da escludere che li ritroveremo in passerella, ancora più disinvolti.

Matilde Lucidi sfila per Dior

Per quanto riguarda invece la figlia di Bianca Balti e Christian Lucidi, la sua carriera come modella è esplosa molto precocemente. Ha debuttato con Dior nel 2025 e poi è stata la volta di Miu Miu. La sfilata del 6 luglio l'ha riempita di gioia. Su Instagram ha commentato: "Che sogno debuttare con la Haute Couture con le stesse persone con cui ho debuttato col Ready To Wear! Per me la Haute Couture è vera moda, disegni intricati, abbigliamento che richiede settimane per essere prodotto. Mi sono sentita così onorata di poter indossare un pezzo unico, realizzato interamente con piccole perle e il tessuto più leggero e delicato che si possa immaginare. Questo look mi ha fatto sentire una principessa. Grazie alle persone incredibili che hanno reso tutto questo possibile".

Athena Accorsi sfila per Jacquemus

E a proposito di "figli di", una new entry nel fashion system è Athena Accorsi, la figlia di Laetitia Casta e Stefano Accorsi. La sedicenne a giugno ha debuttato come modella chiudendo la sfilata di Jacquemus che si è tenuta in Corsica. Lavora con la Viva Model Management che opera tra Parigi, Barcellona e Londra. E non è finita qui.

Sunday Rose Kidman Urban sfila per Dior

C'era anche Sunday Rose Kidman Urban, figlia di Nicole Kidman e Keith Urban, sulla passerella di Dior Haute Couture Autunno/Inverno 2026-2027, durante lo show parigino del 6 luglio, appena un giorno prima di compiere 18 anni. Il suo è un altro nome da tenere d'occhio, nella lista dei promettenti nepo baby di cui sentiremo ancora molto parlare.