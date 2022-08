I Maneskin trionfano ai VMA’s 2022: Damiano in perizoma mostra il lato b, Victoria col cuore sul seno I Maneskin hanno trionfato agli MTV VMA’S 2022 aggiudicandosi il premio per Miglior video alternativo. Sul palco hanno osato in fatto di sensualità e stile tra perizomi di vernice e copricapezzoli a forma di cuore, peccato che durante la performance siano stati censurati per nudità.

A cura di Valeria Paglionico

Questa notte in America si è tenuto uno degli eventi musicali e mondani più attesi dell'anno: gli MTV VMA's, che come da tradizione hanno premiato gli artisti che si sono distinti per bravura e talento nel corso degli ultimi mesi. La serata è andata in scena al Prudential Center di Newark, nel New Jersey, e ha visto trionfare i Maneskin, diventati a prima band italiana ad aggiudicarsi il premio Miglior video alternativo con la canzone I wanna be your slave. I quattro ragazzi romani hanno dato il meglio di loro in fatto di stile, mettendo ancora una volta in mostra il loro animo rivoluzionario e glamour tra dettagli audaci e bondage. L'unico piccolo "inconveniente"? Durante la performance live sono stati censurati per nudità.

I look dei Maneskin sul red carpet

I Maneskin sono diventati i re di VMA's 2022 anche grazie ai loro look. Si sono affidati ancora una volta alla Maison Gucci, che ha firmato per loro quattro outfit coordinati neri ma dai dettagli scintillanti. Pantaloni di raso e mantello decorato con dei fili di cristalli portato a petto nudo per Damiano David, completo a quadri in paillettes argento e nere per Thomas, corsetto trasparente e accessori borchiati per Ethan: la queen del gruppo è in assoluto Victoria De Angelis. La bassista ha osato con un body total black con la scollatura monospalla così profonda da lasciare il seno sinistro scoperto ma col capezzolo "censurato" da un cuoricino metallico. Per completare il tutto ha scelto dei collant velati e un paio di maxi cuissardes in vernice.

I Maneskin in Gucci

I Maneskin censurat durante il live

È stato però durante la performance vera e propria che i Maneskin hanno dato il meglio di loro in fatto di audacia. Damiano si è cambiato, ha detto addio al mantello e ha sfoggiato un paio di pantaloni in vinile con le frange laterali in stile western.

Damiano David con i pantaloni "tagliati"

La loro particolarità? Erano tagliati sulle cosce e sul sedere e, nel momento in cui il cantante ha rivolto le spalle alla camera, hanno rivelato il lato b nudo, visto che li aveva abbinati a un micro un perizoma di vernice. Victoria, inoltre, è diventata protagonista di un incidente hot: la spallina del body le è caduta mentre suonava ed MTV ha pensato bene di censurarla per nudità cambiando inquadratura. Ora è polemica per quanto accaduto, sono molti gli spettatori che si dicono deluso e he affermano che lo show è stato rovinato da questo piccolo dettaglio.