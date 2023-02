I Maneskin non vincono il Grammy, Victoria festeggia ugualmente: “Ero sexy e questo è ciò che conta” I Maneskin non hanno portato a casa il Grammy, ma la band non si è persa d’animo. Contro la delusione, Victoria ha usato l’arma dell’ottimismo e dell’ironia: “Non abbiamo vinto il Grammy, ma ero sexy e questo è ciò che conta davvero”.

A cura di Giusy Dente

Victoria in Gucci

I Maneskin non ce l'hanno fatta. Il gruppo ha ricevuto una prestigiosa nomination: i quattro componenti sono stati candidati dalla Recording Academy al Grammy nella categoria Best New Artist. Purtroppo stavolta Ethan, Damiano, Thomas e Victoria (dati per favoriti) non hanno potuto festeggiare: l'Oscar della musica è andato a Samara Joy. La bassista non si è persa d'animo e ha trovato comunque un motivo per festeggiare, senza farsi prendere dalla delusione.

I look dei Maneskin ai Grammy Awards

È vero che sono tornati a casa a mani vuote, ma i Maneskin hanno comunque lasciato il segno alla serata dei Grammy. La band non si smentisce mai in quanto a look e per questa occasione non sono stati di certo da meno. Sul red carpet si è visto di tuttoSul red carpet si è visto di tutto: dalla tutina "Arlecchino" di Harry Styles al maxi mantello con fiori in 3D di Lizzo. Insomma, una vera gara di stile. I quattro hanno preso parte alla serata, che si è svolta presso la Crypto.com Arena di Los Angeles (California) con degli inconfondibili outfit glamour e scintillanti, da veri divi.

Anche stavolta hanno puntato sul coordinato: quattro look firmati Gucci in velluto e righe. La bassista Victoria ha optato per un minidress oro con dettagli neri. La 22enne vanta uno stile audace in linea con la sua personalità libera e trasgressiva: rifiuta schemi ed etichette e si è imposta come icona del movimento free the nipple. Certo, ci vorrà un po' per smaltire l'amaro in bocca lasciato dalla sconfitta ai Grammy, ma i Maneskin non hanno certo intenzione di arrendersi o di piangersi addosso.

La bassista, in particolare, ha voluto ironizzare sul mancato premio e, condividendo il suo sensuale look della serata, ha commentato: "Quindi non abbiamo vinto nessun Grammy, ma ero sexy e questo è ciò che conta davvero". Ora per la band romana c'è già un altro appuntamento importantissimo in programma: sono attesi in Italia, come super ospiti del Festival di Sanremo nella serata di giovedì. Con che look stregheranno il pubblico della kermesse?