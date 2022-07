I Maneskin incontrano Anna Wintour: sono icone di stile con pantaloni di velluto e camicie colorate I Maneskin non sono più semplicemente una band rock di successo, sono anche delle icone fashion. A dimostrarlo è il loro ultimo incontro: hanno fatto visita agli uffici di Vogue America e hanno posato al fianco di Anna Wintour. Ecco tutti i dettagli dei loro look per la foto con la direttrice della rivista.

A cura di Valeria Paglionico

I Maneskin stanno vivendo un momento davvero felice della loro carriera: girano il mondo con le loro hit, scalano le classifiche internazionali e, come se non bastasse, sono ormai diventati anche icone fashion. A dimostrarlo è stato il loro ultimo "incontro": durante il viaggio a New York sono stati ospitati negli uffici di Vogue e ad accoglierli c'era Anna Wintour, meglio conosciuta come la "regina della moda". I quattro ragazzi romani non hanno esitato a posare orgogliosi al fianco della direttrice della rivista e ne hanno approfittato per proporre dei nuovi look glamour, colorati e genderless: ecco chi ha firmato i loro completi per la foto con la direttrice di Vogue.

Anna Wintour "imita" i Maneskin con gli stivali pitonati

"Con un entusiasmante tour mondiale e due nomination ai VMA, una come Best New Artist e una come Best Alternative, si potrebbe dire che i Maneskin sono stati molto impegnati ultimamente. Eppure, per un gruppo alla moda come loro, c'è sempre tempo per fermarsi negli uffici di Vogue", sono queste le parole che hanno accompagnato la foto apparsa sul profilo di Vogue che ritrae i Maneskin al fianco di Anna Wintour. Per l'occasione la direttrice ha preso ispirazione dallo stile della band abbinando un maxi dress a fantasia in bianco e nero a un paio di stivaletti pitonati dall'animo rock. Non ha rinunciato agli occhiali da sole scuri e all'ormai iconico caschetto che da sempre la contraddistingue. Non potrebbe essere scambiata tranquillamente per una rockstar?

Chi ha firmato i look dei Maneskin per la foto con Anna Wintour

Cosa dire, invece, dei look dei Maneskin? Ancora una volta si sono affidati ad Alessandro Michele, il direttore creativo di Gucci, che ha realizzato per loro dei completi coordinati e colorati. Pantaloni di velluto in rosso e verde per Damiano e Thomas, il primo li ha abbinati a una camicia stampata in tinta col maxi colletto in pieno stile anni '70, il secondo a un modello di seta color panna. Victoria ed Ethan hanno puntato sulla logo mania con delle camicie di seta decorate con l'iconico logo con la doppia G (ma in tinta con il capo). La bassista l'ha portata sbottonata lasciando il reggiseno in vista, mentre il batterista l'ha sfoggiata con degli originali pantaloni a zampa a quadretti black&white. I quattro nono sono forse il simbolo della moda genderless?