La regina Elisabetta II all’inaugurazione con la principessa Anna: è sfida di stile tra mamma e figlia La regina Elisabetta II e la figlia, la principessa Anna, hanno partecipato insieme all’inaugurazione del Thames Hospice. Tra romantiche stampe floreali e quadretti colorati, mamma e figlia si sono sfidate a colpi di stile ed eleganza.

A cura di Valeria Paglionico

La regina Elisabetta II è più attiva che mai: da quando ha sconfitto il Covid ha ridotto drasticamente le sue apparizioni pubbliche ma, nonostante ciò, continua a partecipare in presenza a diversi eventi ufficiali, dando prova di non avere alcuna intenzione di abbandonare il trono. L'avevamo lasciata in versione rock con gli occhiali da sole tondi e oggi la ritroviamo con un adorabile look estivo. Ha partecipato all'inaugurazione del nuovo edificio del Thames Hospice, a Maidenhead, dove è apparsa a sorpresa in compagnia di sua figlia, la principessa Anna (che inizialmente doveva partecipare da sola all'evento). Le due ne hanno "approfittato" per sfidarsi a colpi di stile tra dettagli trendy e bon-ton.

Il look floreale di Elisabetta II

Nonostante i 96 anni e i recenti problemi di salute, la regina Elisabetta II è apparsa in splendida forma durante la visita ai pazienti del Thames Hospice e per l'ennesima volta ha dimostrato di essere un'icona fashion. Ha puntato sull'eleganza senza tempo di uno dei suoi tanti amati abiti al ginocchio, aggiungendo un tocco di originalità al suo stile con un'adorabile stampa floreale sui toni del panna, grigio e celeste. Non sono mancate le scarpe di pelle nera coordinate alla borsetta, il bastone e gli immancabili gioielli preziosi della collezione reale, dalla maxi spilla in diamanti e smeraldi alla collana con tre fili di perle.

Elisabetta II con l’abito a fiori e la collana di perle

La principessa Anna con la chemisier a quadretti

Chi ha fatto concorrenza alla sovrana? Sua figlia, la principessa Anna, alla quale ha letteralmente "rubato la scena". Anche lei, però, si è distinta per raffinatezza con un vestito chemisier a quadretti beige, marroni e panna. Ha scelto un modello dalla linea dritte, con le maniche lunghe e la gonna al ginocchio, arricchito da una spilla d'oro sul petto. Per completare il tutto ha scelto una tracolla di pelle nera portata sotto al braccio, delle scarpe in tinta e l'immancabile chignon col ciuffo vaporoso. Chi tra la mamma e la figlia reali si è aggiudicata il titolo di regina di stile?